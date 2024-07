यहां 5 कारण दिए गए हैं कि आपको अपने दिन की शुरुआत कुछ कदम चलकर क्यों करनी चाहिए

15 minute walk benefits : आप लंबा जीवन चाहते (live long life mantra) हैं तो फिर आपके लिए सुबह की गतिविधियां बहुत मायने रखती हैं. हर दिन केवल सुबह का 15 मिनट अपने शरीर को दो देते हैं, तो आपसे गंभीर बीमारियां दूर रहेंगी. इसके अनगिनत लाभ शरीर को मिलने वाले हैं जिसमें से 5 के बारे में आपको यहां बताने वाले हैं, ऐसे में आपको पता लग जाएगा आखिर क्यों सुबह टहलना जरूरी (why is morning walk is beneficial for health) है.

अपने दिन की शुरुआत टहलने से करने से आपको पूरे दिन के लिए ऊर्जा मिल सकती है. अगर आप बाहर टहलते हैं, तो यह और फायदेमंद हो सकता है. अध्ययनों से पता चलता है कि जो वयस्क 20 मिनट तक बाहर टहलते हैं, वे घर के अंदर 20 मिनट टहलने वालों की तुलना में ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं.

आत्म-सम्मान में सुधार

तनाव कम करना

चिंता कम करना

थकान कम करना

अवसाद के लक्षणों को कम करना

सर्वोत्तम परिणामों के लिए, सप्ताह में कम से कम 5 दिन 20 से 30 मिनट तक टहलने का प्रयास करें.

स्वस्थ वयस्कों को प्रति सप्ताह कम से कम 150 से 300 मिनट मध्यम-तीव्रता वाला व्यायाम पूरा करना चाहिए.

30 मिनट तक मध्यम गति से टहलने से 150 कैलोरी तक बर्न हो सकती है. अध्ययनों से पता चलता है कि प्रतिदिन 30 मिनट पैदल चलने से हृदय रोग का खतरा 19 प्रतिशत तक कम हो सकता है. अगर आप मधुमेह से पीड़ित हैं, तो पैदल चलने से आपके रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में भी मदद मिल सकती है.

चलने से आपके पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है. अच्छे परिणामों के लिए, मध्यम से तेज गति से चलें. अपनी दिनचर्या में बदलाव करने की कोशिश करें सीढ़ियां चढ़ें या ट्रेडमिल पर दौड़ें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.