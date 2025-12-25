नए साल में यूपी पुलिस में निकलने वाली हैं हजारों भर्तियां, 12वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन

उत्तर प्रदेश पुलिस में कई सारे पदों पर भर्तियां निकलने वाली हैं. आनेवाले साल में कॉन्स्टेबल और जेल वार्डर पदों पर भर्तियां निकाली जा सकती हैं. जानकारी के अनुसार लगभग 22 हजार पदों पर भर्ती की जानी हैं. दरअसल इन पदों के लिए नवंबर महीने में नोटिफिकेशन निकलना था. लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है. ऐसे में उम्मीद है कि अगले साल कभी भी इन पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है. इन पदों के लिए जो योग्य उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) पर नजर बनाए रखें.

वहीं इस समय सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (क्लर्क/ अकाउंट्स) पदों पर भर्ती निकाली गई है. इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया 20 दिसंबर से शुरू हो गई है. जो कि 19 जनवरी 2026 तक जारी रहेंगे. जो योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वो समय रहते आवेदन कर दें.

कांस्टेबल की योग्यता के नियम

12वीं पास होना जरूरी है. जबकि आयु 18 वर्ष से 22 वर्ष. लिखित परीक्षा,डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन इन पदों के लिए किया जाएगा.

इसके अलावा यूपी सरकार से जुड़े अन्य विभागों में भी भर्तियां आनेवाले साल में निकलने वाली हैं. इसलिए आप अपनी तैयारी तेज कर लें. जैसे ही नोटिफिकेशननिकले तो आवेदन तुरंत कर दें.