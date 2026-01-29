UP Police Bharti 2026: यूपी पुलिस में दरोगा के 4543 पदों पर बंपर भर्ती, ऐसे करें अप्लाई

UP Police SI Recruitment : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने सब-इंस्पेक्टर के 4,543 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती में सिविल पुलिस (पुरुष और महिला दोनों) के साथ-साथ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स में प्लाटून कमांडर के पद भी शामिल हैं. भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upprpb.gov.in पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं.
परीक्षा का क्या है पूरा पैटर्न?
किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए सबसे जरूरी है उसका एग्जाम पैटर्न समझना. यूपी पुलिस SI की परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप (MCQ) होगी, यानी एक सवाल के चार विकल्प दिए जाएंगे.
कुल सवाल: 160
कुल नंबर: 400
समय: 2 घंटे (120 मिनट)
एग्जाम को चार हिस्सों में बांटा गया है और हर हिस्से से 40 सवाल पूछे जाएंगे जो 100 नंबर के होंगे. इसका मतलब है कि आपको हर सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान देना होगा.
|विषय (Subject)
|सवाल
|नंबर
|सामान्य हिंदी
|40
|100
|जीके, करंट अफेयर्स और संविधान
|40
|100
|मैथ्स (Numerical Ability)
|40
|100
|रीजनिंग (Mental Aptitude/IQ)
|40
|100
इन चार विषयों की तैयारी कैसे करें?
सामान्य हिंदी: इसमें आपसे व्याकरण, शब्दावली और पैराग्राफ से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. रोज हिंदी अखबार पढ़ना और पुराने पेपर सॉल्व करना काफी रहेगा.
GK और संविधान: इसमें भारत के भूगोल, विज्ञान, खेल और खासकर 'भारतीय संविधान' पर फोकस करना होगा. देश-दुनिया की ताज़ा खबरों (Current Affairs) के लिए अपडेट रहें.
मैथ्स: इसमें प्रतिशत, लाभ-हानि, औसत और अनुपात जैसे चैप्टर आएंगे. फॉर्मूले याद रखें और कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाएं.
रीजनिंग: यह आपकी सोचने की क्षमता को परखता है. कोडिंग-डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और दिशा ज्ञान जैसे सवालों की खूब प्रैक्टिस करें.
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- अगर आप इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upprpb.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर 'UP Police SI Recruitment 2025' वाले लिंक पर क्लिक करें.
- अगर पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो OTR (One Time Registration) पूरा करें.
- अब अपनी डिटेल्स के साथ लॉग-इन करें और फॉर्म भरें.
- जरूरी डॉक्यूमेंट्स (फोटो, साइन आदि) स्कैन करके अपलोड करें.
- अपनी कैटेगरी के हिसाब से फीस जमा करें.
- आखिर में फॉर्म सबमिट करें और उसका एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास रख लें.
