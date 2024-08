उत्तराखंड सरकार का बड़ा ऐलान, NDA और CDS परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को देगी 50-50 हजार रुपये

NDA and CDS qualified candidates will get Rs 50,000: उत्तराखंड सरकार ने एनडीए और सीडीएस भर्ती परीक्षा में चयनित सभी उम्मीदवारों को 50-50 हजार रुपये देने का ऐलान किया है. प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि यूपीएससी की एनडीए और सीडीएस परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को पुरस्कार स्वरूप 64.50 लाख रुपये मंजूर कर दिए गए हैं. इसके तहत प्रदेश के उन नौजवानों को सरकार 50-50 हजार रुपये देगी, जिन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमिक और सीडीएस परीक्षा में क्वालीफाई किया है.

शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और सुरक्षा बलों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए पुरस्कार योजना लागू की है. इस योजना के तहत युवाओं के हौसले को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने एनडीए और सीडीएस परीक्षा में चयनित सभी उम्मीदवारों को पुरस्कार स्वरूप 50-50 रुपये की नकद राशि देने की घोषणा की है.

इस साल वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में सुरक्षा बलों की विभिन्न परीक्षाओं में उत्तराखंड के 129 उम्मीदवार चुने गए हैं. इनमें एनडीए की परीक्षा में राज्य के 27, आईएनए में 14, आईएमए में 27, ओटीए में 31 और आईएएफ में 30 उम्मीदवार शामिल हैं.

उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा प्रोत्साहन योजना

उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा प्रोत्साहन योजना में रिजल्ट आने के 1 माह के भीतर उम्मीदवार के लिए आवेदन करना अनिवार्य है. इस योजना के लाभ केवल उत्तराखण्ड के मूल या स्थायी निवासी ही ले सकेंगे. आवेदक की कक्षा 12वीं, स्नातक या स्नातकोत्तर की पढ़ाई उत्तराखण्ड राज्य के शिक्षण संस्थान से होनी चाहिए. इसके अलावा उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने के लिए पात्र लाभार्थी अपने निकटतम उच्च शिक्षा विभाग के कार्यालय में संपर्क कर आवेदन कर सकते है.