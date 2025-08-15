विज्ञापन

UPSC CSE Mains में ये 5 टॉपिक जरूर करें रिवाइज, बन सकते हैं टॉपर

आज हम इस लेख में 5 ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताएंगे जिसे आपके लिए नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. 

UPSC Mains 2025 : इस परीक्षा की तैयारी में जनरल स्टडीज पेपर 2 और 3 का सिलेबस हमेशा बहुत व्यापक रहा है.

UPSC CSE Mains 2025 important topics : संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) का सिविल सर्विसेज का एग्जाम 22 अगस्त से 29 अगस्त के बीच होने जा रहा है. यह देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक हैं, जिसकी तैयारी लोग सालों करते हैं, तब जाकर कहीं सफलता हासिल होती है. इस परीक्षा की तैयारी में जनरल स्टडीज पेपर 2 और 3 का सिलेबस हमेशा बहुत व्यापक रहा है. इसलिए सही टॉपिक पर फोकस करना बहुत जरूरी होता है. ऐसे में आज के इस लेख में हम 5 ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताएंगे, जिन्हें नजरअंदाज करना परीक्षा पास करने में मुश्किल खड़ी कर सकता है. साथ ही हम आपको टाइम मैनेजमेंट के भी टिप्स साझा करेंगे, जिससे आप सही समय पर सारे प्रश्नों का उत्तर देकर यूपीएससी की परीक्षा में टॉपर भी बन सकते हैं...

UPSC Mains के लिए किन पांच टॉपिक पर करना है फोकस - Which five topics should you focus on for UPSC Mains

पहला है - ऑपरेशन सिंदूर 

दूसरा है - वन नेशन, वन इलेक्शन

तीसरा है - यूनियन बजट 2025

चौथा है - मिशन गगनयान

पांचवां है - न्यायिक सुधार

यूपीएससी परीक्षा कैसे करें तैयारी - Time Management Tips for UPSC Mains 2025

  • समय के अनुसार सब्जेक्ट्स का बटवारा करें
  • आंसर राइटिंग की रोज प्रैक्टिस करिए
  • टाइमटेबल बनाएं 
  • डेडलाइन सुनिश्चित करिए
     


 

UPSC Mains 2025, Time Management Tips For UPSC Mains 2025, UPSC Mains 2025 Time Table, Time Management For UPSC
