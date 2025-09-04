UPSC टॉपर शक्ति दुबे से जानिए, यूपीएससी की तैयारी में क्या नहीं करना है...

UPSC Preparation Mistakes: यूपीएससी की तैयारी कर रहे लाखों छात्र अक्सर सिलेबस और तैयारी की स्ट्रैटेजी को लेकर कंफ्यूज रहते हैं. ऐसे इस बारे में यूपीएससी टॉपर शक्ति दुबे ने अपनी प्रिपरेशन के आधार पर बताया कि इस एग्जाम की तैयारी में आमतौर पर कौन-कौन सी गलतियां होती हैं और उनसे कैसे बचकर सक्सेस पाई जा सकती है.

सिलेबस को बिना समझे पढ़ाई में लग जाना

शक्ति दुबे कहती हैं, 'UPSC का मेंस सिलेबस हमें साफ तौर से बताता है कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है. इसके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर देखना सबसे सही तरीका है. कई बार किसी टॉपिक पर पूरी किताब होती है और उसी का सिर्फ एक चैप्टर ही परीक्षा में आता है. इसलिए सिलेबस बताता है क्या पढ़ना है और प्रीवियस ईयर पेपर बताता है कितना पढ़ना है. प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से यह समझें कि कौन-से टॉपिक जरूरी हैं और किन्हें कितनी गहराई से पढ़ने की जरूरत है.'

बेसिक्स के लिए NCERT सबसे बेहतर

शक्ति दुबे के अनुसार, UPSC की तैयारी में बेसिक्स मजबूत करना बहुत जरूरी है. 6th-12th की NCERT किताबें सबसे अच्छा माध्यम हैं. लेकिन सभी किताबें पढ़ना जरूरी नहीं है, सिर्फ स्पेशिफिक टॉपिक्स ही पढ़ें. उन्होंने कहा, 'मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैं जिस टॉपिक से डर या कमजोरी महसूस करती थी, उससे रिलेटेड 10-10 किताबें पढ़ी जाती थी. इसे रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है और नॉलेज का कोई फायदा नहीं होता. इसलिए सीमित किताबें पढ़ें और रिवीजन के लिए भी स्लॉट रखें.'

रिवीजन पर ज्यादा फोकस करें

शक्ति दुबे का मानना है कि UPSC की तैयारी में रिवीजन से बेहतर कोई तरीका नहीं है. उनका कहना है, 'हर 10-20 दिन में दो दिन का रिवीजन स्लॉट रखें. पिछले 10 या 20 दिनों में जो पढ़ा, उसका रिवाइज करें और टेक्स्ट सॉल्व करें. इसके बाद ही नए टॉपिक पर जाएं. रिवीजन से नॉलेज गहराई में जाता है और परीक्षा में उसे याद रखना आसान होता है. पढ़ाई से ज्यादा रिवीजन जरूरी है.' एक्सपर्ट्स भी छोटे-छोटे रिवाइजेशन स्लॉट बनाने और उन्हें रेगुलर फॉलो करने की सलाह देते हैं.

गलतियों से सीखें

शक्ति दुबे ने कहा, 'UPSC की तैयारी में सबसे बड़ी गलती ज्यादा पढ़ना और रिवाइज नहीं करना है. स्पेशिफिक टॉपिक्स की लिस्ट बनाएं, पढ़ाई के साथ नियमित रिवीजन करें और अपनी स्ट्रैटजी पर रहें. अपनी तैयारी में स्ट्रेटेजिक पढ़ाई, रिवीजन और प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस का कॉम्बिनेशन बनाएं.'