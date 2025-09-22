विज्ञापन

Success Story: IIT से UPSC, 21 साल में टॉपर बनने वाले IAS अधिकारी की कहानी, जिन्होंने संगीत को बनाया करियर

IAS Officer Turned Musician: पूर्व IAS अधिकारी कशिश मित्तल ने IIT दिल्ली से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की और महज 21 की उम्र में UPSC परीक्षा पास कर ऑल इंडिया रैंक 58 हासिल की.

नई दिल्ली:

IAS Officer Turned Musician: सफलता सिर्फ पद, रैंक या नौकरी पाने में नहीं होती, असली सफलता वो है, जो आपको खुशी और संतोष देती है. पूर्व IAS ऑफिसर कशिश मित्तल की कहानी इसी का शानदारर उदाहरण है. उन्होंने न सिर्फ शिक्षा और करियर में मिसाल कायम की, बल्कि अपने पैशन के लिए आईएएस की प्रतिष्ठित नौकरी तक छोड़ दी. आइए जानते हैं अब वो क्या कर रहे हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी और प्रोफेशनल बैकग्राउंड.

घर में पढ़ाई और गायकी का माहौल

कशिश मित्तल का जन्म पंजाब के जालंधर में हुआ. उनके पिता आईपीएस अधिकारी जगदीश मित्तल हैं और माता संगीता मित्तल हैं. बचपन से ही संगीत उनकी जिंदगी का हिस्सा था. भाई के साथ शास्त्रीय संगीत की शिक्षा शुरू की और बाद में गुरु-शिष्य परंपरा में आगरा घराने के पंडित यशपाल जी से ख्याल गायकी सीखी.

IIT और UPSC की पढ़ाई में कमाल

12वीं के बाद कशिश ने JEE परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल की. इसके बाद IIT दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की पढ़ाई पूरी की. आईआईटी के दौरान भी उन्होंने कभी अपने म्यूजिक के पैशन को नहीं छोड़ा. इसके बाद उन्होंने UPSC के एग्जाम में शामिल होने का फैसला किया. पहले ही अटेम्प्ट में देश की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ऑल इंडिया रैंक 58 हासिल की. उनकी उम्र उस समय सिर्फ 21 साल थी. इसके बाद उन्हें UT कैडर में पोस्टिंग मिली और SDM, ADC, DC, VC जैसे कई पोस्ट पर रहें.

IAS छोड़कर संगीत का सफर

कशिश मित्तल हमेशा चाहते थे कि वे संगीत को अपने करियर का हिस्सा बनाएं. IAS की नौकरी के 10 साल बाद उन्होंने अपने अंदर की खुशी को चुना और नौकरी छोड़ दी. जुलाई 2025 में उन्होंने सोशल मीडिया पर 38 सेकेंड की म्यूजिक रील शेयर की, जिसमें उन्होंने 'अंदाज-ए-करम' गाया. यह रील मिलियन्स में व्यूज के साथ वायरल हो गई और व्यूअर्स ने उनके टैलेंट की जमकर तारीफ की.

