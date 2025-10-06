अब से UPSC CSE प्री परीक्षा के बाद जारी होगी आंसर की, सुप्रीम कोर्ट में आयोग ने कही ये बात

UPSC Pre Answer key: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने सिविल सर्विस प्री परीक्षा आंसर-की को लेकर याचिका दायर की थी, जिसके बाद यूपीएससी ने अपने नियम को बदलने की बात कही है. यूपीएससी ने इस प्रथा को चुनौती देने वाली एक याचिका के जवाब में सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक प्रति-शपथपत्र में कहा कि वह अब से सिविल सर्विस प्री परीक्षा के बाद प्रोविजनल आंसर-की जारी करेगा.

एग्जाम के बाद जारी होगी प्रोविजनल आंसर-की

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने पूरी परीक्षा प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रतीक्षा करने की वर्तमान प्रथा के बजाय, सिविल सेवा (Pre) परीक्षा के तुरंत बाद अनंतिम उत्तर कुंजी जारी करने पर सहमति व्यक्त की है. अदालत ने इससे पहले इस मामले में सीनियर लॉयर जयदीप गुप्ता को न्यायमित्र और लॉयर प्रांजल किशोर को उनकी सहायता के लिए नियुक्त किया था. न्यायमित्र ने सुझाव दिया था कि "प्रारंभिक परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी परीक्षा आयोजित होने के एक दिन बाद प्रकाशित की जानी चाहिए".

उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज करने का मिलेगा मौका

13 मई को दायर एक हलफनामे में आयोग ने कहा कि अगर इस सुझाव को लागू किया गया तो यह “प्रतिकूल परिणाम देने वाला” हो सकता है और इससे “परीक्षा को अंतिम रूप देने में अनिश्चितता और देरी हो सकती है…”. आंसर-की जारी होने के बाद आपत्तियां भी मांगी जाएगी. आपत्तियों पर विचार कर फिर फाइनल आंसर-की भी जारी किया जाएगा. लेकिन आपत्ति दर्ज करने वाले उम्मीदवारों के पास सोर्स होना चाहिए. जो आपत्ति दर्ज करते समय सोर्स की जानकारी नहीं देंगे उनकी आपत्ति को तुरंत खारीज कर दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें- इस टीचर ने संपत्ति के मामले में शाहरुख खान को भी छोड़ा पीछे, प्रॉपटी जानकर रह जाएंगे हैरान

प्रॉपर्टी