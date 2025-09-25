विज्ञापन

UPSC CSE Mains Result: कब जारी होगा यूपीएससी सिविल सर्विस मेन्स परीक्षा का रिजल्ट, पढ़ें लेटेस्ट अपडेट

UPSC CSE प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट 11 जून 2025 को जारी किया गया था. अब उम्मीदवारों को मेंस परीक्षा के नतीजों के घोषित होने का इंतजार है.

नई दिल्ली:

यूपीएससी मेंस परीक्षा 2025 में शामिल हुए लाखों कैंडिडेट अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. ये परीक्षा 22 अगस्त से 31 अगस्त 2025 के बीच आयोजित हुई थी. कुल 5 दिनों में 9 पेपर हुए, जिनमें निबंध, जनरल स्टडीज और ऑप्शनल विषय शामिल थे. पिछले सालों के ट्रेंड के अनुसार, आयोग मेंस परीक्षा के लगभग 70 दिनों के अंदर रिजल्ट जारी कर देता है. इस हिसाब से माना जा रहा है कि इस साल रिजल्ट अक्टूबर 2025 में आ सकता है. हालांकि, अभी तक कोई ऑफिशियल तारीख घोषित नहीं की गई है. ये भी ध्यान दें कि यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट 11 जून 2025 को जारी किया गया था. जिन उम्मीदवारों ने मेंस परीक्षा पास की है, उन्हें इंटरव्यू (पर्सनालिटी टेस्ट) के लिए बुलाया जाएगा.


यूपीएससी मेंस रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें

1. सबसे पहले upsc.gov.in पर जाएं.
2. रिजल्ट लिंक एक्टिव होने के बाद ‘Results' सेक्शन में जाएं.
3. वहां ‘CSE Main Result 2025' या ‘Results' लिंक पर क्लिक करें.
4. रोल नंबर और अन्य जरूरी डिटेल्स एंटर करके पीडीएफ डाउनलोड करें.
5. रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद भविष्य में रेफरेंस के लिए उसका प्रिंटआउट भी निकाल लें.
जो कैंडिडेट UPSC मेंस रिजल्ट 2025 में शॉर्टलिस्ट होंगे, उन्हें अगले चरण यानी DAF-II और यूपीएससी इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए.


UPSC इंटरव्यू टिप्स

यूपीएससी इंटरव्यू को पर्सनालिटी टेस्ट भी कहा जाता है. इंटरव्यू शेड्यूल जारी होने के बाद उम्मीदवार दिल्ली आने की तैयारी कर सकते हैं. इसमें अभ्यर्थियों से उनके DAF-II फॉर्म, जन्मस्थान, स्कूल-कॉलेज, पढ़ाई-लिखाई, नौकरी और देश-विदेश के लेटेस्ट समाचारों तक के सवाल पूछे जा सकते हैं.

मॉक इंटरव्यू देकर तैयारी करना सबसे सही तरीका है. इस तरह तैयारी करने से कैंडिडेट आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू दे सकते हैं और अपने प्रदर्शन को बेहतर बना सकते हैं. याद रखें, UPSC मेंस रिजल्ट 2025 की कोई भी अपडेट केवल upsc.gov.in पर ही मिलेगी, इसलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

