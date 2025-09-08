UPSC CSE Mains Result Date: यूपीएससी सिविल सर्विस मेन्स रिजल्ट को लेकर पढ़ें ये अपडेट, इस दिन तक जारी होने की संभावना

UPSC CSE Mains Result: यूपीएससी ने पिछले कुछ दिनों में कई परीक्षाओं के नतीजे जारी किए हैं. इन सब के बीच UPSC CSE मेन्स परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार रिजल्ट को लेकर अपडेट जानना चाह रहे हैं. यूपीएससी मुख्य परीक्षा परिणाम 2025 की आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही उम्मीदवारों का इंतजार खत्म होने वाला है. अनुमान अगर लगाया जाए तो सितंबर के मीड में UPSC CSE Mains Result 2025 जारी हो सकते हैं. परिणाम घोषणा से संबंधित अपडेट और आधिकारिक अधिसूचना के लिए नियमित रूप से यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट (upsc.gov.in) देखते रहें.

प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 11 जून, 2025 को जारी किया गया था

UPSC CSE Mains परीक्षा 22 अगस्त, 2025 को को देश भर के अलग-अलग राज्यों में कराई गई थी. परिणाम घोषित होने के बाद पास होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू में शामिल होना होगा और फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद फाइनल सेलेक्शन किया जाएगा. यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 परिणाम 11 जून, 2025 को जारी किया गया था.

ऐसे देख पाएंगे यूपीएससी सीएसई मेन्स का परिणाम

यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइटupsc.gov.in पर जाए.

"लिखित परिणाम" या "परीक्षाएं" सेक्शन देखें.

सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2025 की नोटिस तो देखें.

परिणाम डाउनलोड करें और अपना नाम या रोल नंबर देखें.

