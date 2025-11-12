विज्ञापन

UPSC मेन्स का रिजल्ट हुआ जारी, सिविल सेवा परीक्षा में इतने उम्मीदवारों ने मारी बाजी

UPSC Mains Result 2025: यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा परिणाम 2025 जारी कर दिया गया है.

UPSC Result

UPSC Mains Result 2025: संघ लोक सेवा आयोग ने UPSC मेन्स 2025 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस रिजल्ट का उम्मीदवार पिछले काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे. परीक्षा में शामिल होने वाले तमाम उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. जो उम्मीदवार इस सिविल सेवा परीक्षा में  पास हुए हैं, उन्हें अब यूपीएससी इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलेगा. 

कुल इतने लोगों ने मारी बाजी

यूपीएससी मेन्स परीक्षा का आयोजन 22 अगस्त से 31 अगस्त, 2025 तक हुई थी. इस परीक्षा में कुल 2736 उम्मीदवारों ने बाजी मारी है. जिन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और बाकी केंद्रीय सेवाओं में नौकरी करने का मौका मिलेगा. हालांकि इससे पहले इन सभी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसकी जानकारी सभी उम्मीदवारों को आगे दी जाएगी. ये इंटरव्यू दिल्ली में स्थित संघ लोक सेवा आयोग के मुख्यालय में होंगे. 
 

