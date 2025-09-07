UPSC ESE Mains Result 2025: यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस मेन्स रिजल्ट जारी, इस लिंक से करें चेक

UPSC ESE Mains Result 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC ) ने इंजीनियरिंग सर्विसेज (Mains) परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए हैं वे अपने परिणाम देख सकते हैं. आयोग ने पीडीएफ के तौर पर रिजल्ट की घोषणा की है. मेन्स परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार इंटरव्यू के पात्र हैं. जल्द ही यूपीएससी की तरफ से इंटरव्यू का शेड्यूल जारी किया जाएगा. इसके बाद उम्मीदवारों की डीएफ भरना होगा. इस बार काफी संख्या में उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए पास हुए हैं.

इसके बाद क्या करना होगा?

UPSC ने कहाहै कि चयनित उम्मीदवारों की पात्रता अभी प्रोविजनल है. इंटरव्यू के दौरान उन्हें अपनी उम्र, शैक्षिक योग्यता, सामुदायिक श्रेणी और (यदि लागू हो) दिव्यांगता से जुड़ी मूल प्रमाण पत्र पेश करने होंगे.

15 दिनों के अंदर करना होगा ये काम

यूपीएससी ने सफल उम्मीदवारों को निर्देश दिया है कि परिणाम घोषित होने के बाद 15 दिनों के अंदर OTR (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) मॉड्यूल में अपनी डिटेल्स अपडेट करनी होगी. इस दौरान उम्मीदवारों को अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे. इसके अलावा पत्राचार/डाक का पता अपडेट करना होगा. वहीं हायर एजुकेशन और उपलब्धियों के बारे में भी बताना होगा.अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो नौकरी का अनुभव और सर्विस प्रेफरेंस से जुड़ी जानकारी देनी होगी.

