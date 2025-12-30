विज्ञापन

UPSC CDS (I) का रिजल्ट हुआ जारी, 535 कैंडिडेट हुए शॉर्टलिस्ट

शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स के मार्क्स जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे जो कि UPSC की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे. शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की जन्मतिथि और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का वेरिफिकेशन आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा किया जाएगा.

यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज़ (CDS) एग्जामिनेशन (I) का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस परीक्षा में कुल 535 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं. जिन्हें रिटन टेस्ट में उनके परफॉर्मेंस के आधार पर चुना गया है. रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी किया गया है. रिजल्ट के अनुसार शॉर्टलिस्ट किए गए 535 कैंडिडेट्स में से 473 पुरुष और 62 महिला हैं. ये कैंडिडेट सिलेक्शन के अगले स्टेज के लिए एलिजिबल हैं.

चुन गए कैंडिडेट्स अलग-अलग डिफेंस एकेडमी में कोर्स के लिए एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे. शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स के मार्क्स जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे जो कि UPSC की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे. इन कैंडिडेट्स की जन्मतिथि और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का वेरिफिकेशन आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा किया जाएगा. 

  • इस रिज़ल्ट में मेडिकल टेस्ट के रिज़ल्ट शामिल नहीं हैं.
  • फ़ाइनल सिलेक्शन सिर्फ मेडिकल फिटनेस और डॉक्यूमेंट चेक के बाद ही किया जाएगा.
  • एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को संबंधित डिफ़ेंस अथॉरिटीज़ वेरिफ़ाई करेंगी.
  • फाइनल रिजल्ट घोषित होने के बाद हर एक के मार्क्स शेयर किए जाएंगे.
  • सरकार ने शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत पुरुषों के लिए 275 सीटें और महिलाओं (नॉन-टेक्निकल) के लिए 18 सीटों की घोषणा की है.

UPSC CDS 2025 मेरिट लिस्ट ऐसे डाउनलोड करें

  1. ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं. यहां पर आपको  होमपेज पर, कैंडिडेट्स को कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन (I), 2025 रिजल्ट से जुड़े लिंक मिलेगा.
  2. इस लिंक क्लिक कर दें.
  3. लिकं खुलने के बाद रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को रिजल्ट PDF खोलना होगा.
  4. फिर अपना रोल नंबर सर्च करने के लिए Ctrl + F का इस्तेमाल करना चाहिए

