लड़कियों के शर्ट में जेब क्यों नहीं होती? IAS इंटरव्यू के पूछे ये सवाल घुमा देंगे माथा, जवाब उससे भी मजेदार

IAS Interview Questions: IAS इंटरव्यू सिर्फ पढ़ाई या याददाश्त का खेल नहीं होता. यहां आपका दिमाग, आपकी समझदारी और आपकी तुरंत सोचने की क्षमता परखने के लिए ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जिनके जवाब सुनकर कोई भी चौंक जाए. कई बार सवाल इतने अजीब होते हैं कि पहले तो लगता है कि ये मजाक है, लेकिन असल में इन्हीं सवालों से आपका कॉमन सेंस टेस्ट किया जाता है. आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ दिलचस्प सवाल और उनके मजेदार जवाब.

कच्चा अंडा कंक्रीट पर कैसे गिराएं कि न टूटे?

इस सवाल का मकसद आपको उलझाना है. असल जवाब बेहद सीधा है- कंक्रीट का फर्श अंडे से नहीं टूटेगा. यानी अंडा नहीं, फर्श बचाना है!

जेमी ने 45वीं मंज़िल से छलांग लगाई, फिर भी चोट नहीं आई- कैसे?

यह सुनकर लगता है कि कोई चमत्कार हुआ होगा, लेकिन असल में जेमी एक विंडो क्लीनर था. उसने बाहर नहीं, बिल्डिंग के अंदर की तरफ छलांग लगाई, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ.

मौत की सजा पाए कातिल के लिए कौन सा कमरा सुरक्षित है?

तीन कमरों में से एक चुनना है- एक में आग, दूसरे में हथियारबंद हत्यारे और तीसरे में तीन साल से भूखे शेर. सही जवाब है- तीसरा कमरा. तीन साल से भूखे शेर जिंदा ही नहीं होंगे.

ये भी पढ़ें- Messi Success Story: 10 साल की उम्र में हुई गंभीर बीमारी, इलाज के लिए नहीं थे पैसे- कुछ ऐसी है 'फुटबॉल किंग' की कहानी

मई में पैदा हुए जुड़वां बच्चों का जन्मदिन जून में कैसे?

यह सवाल सुनकर लगता है कि कैलेंडर ही बदल गया, लेकिन असल में ‘मई' ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड का एक शहर है. बच्चे वहीं पैदा हुए थे.

लड़कियों की शर्ट में जेब क्यों नहीं होती?

जवाब- लड़कियां आमतौर पर पर्स कैरी करती हैं, इसलिए शर्ट की जेब का इस्तेमाल कम होता है. इसके अलावा, डिजाइनर मानते हैं कि जेबें शर्ट की खूबसूरती बिगाड़ सकती हैं. यही वजह कई बार लड़कियों की जींस में भी छोटी या नकली जेबें होने की होती है.

मोर अंडे नहीं देता, तो बच्चे कैसे होते हैं?

यह एक ट्रिक सवाल है. मोर नहीं, मोरनी अंडे देती है. इसलिए मोर के बच्चे मोरनी से ही आते हैं.

ये भी पढ़ें- रहमान डकैत वाले 'ल्यारी' को क्यों कहा जाता है पाकिस्तान का ब्राजील? जानें अब कैसे हैं हालात

कौन सी चीज पानी पीते ही मर जाती है?

इसका जवाब है- प्यास, पानी पीते ही प्यास खत्म हो जाती है.

आदमी 8 दिन तक बिना सोए कैसे रह सकता है?

बहुत आसान है. वह रात में सो सकता है. सवाल में सिर्फ दिन का जिक्र किया गया है.

नीले पानी में लाल पत्थर फेंकने पर क्या होगा?

रंगों से भ्रम पैदा किया गया है. असल में लाल पत्थर पानी में डूब जाएगा, बस.

क्या आप एक हाथ से हाथी उठा सकते हैं?

यह सवाल शब्दों के खेल पर आधारित है. ‘एक हाथ से हाथी' नाम का कोई हाथी होता ही नहीं, इसलिए उठाना नामुमकिन है.

नाश्ते में ऐसी कौन सी चीज है जो कभी नहीं खा सकते?

जवाब है- लंच और डिनर. नाश्ता नाश्ते का ही होता है, बाकी भोजन अलग समय के लिए होते हैं.