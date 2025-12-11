NDA और CDS के लिए आवेदन हुए शुरू, जानें 12वीं में कितने नंबर होना जरूरी

UPSC NDA-CDS Exam 2026: भारतीय सेनाओं में अफसर बनने का सपना हजारों युवा देखते हैं, यही वजह है कि वो इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत करते हैं और फिर परीक्षा के साथ-साथ एसएसबी देते हैं. अब यूपीएससी की तरफ से एनडीए और सीडीएस परीक्षा 2026 के लिए आवेदन का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है. 10 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक उम्मीदवार अपना आवेदन कर सकते हैं. इस परीक्षा को लेकर युवाओं के मन में कई तरह के सवाल भी होते हैं, जिनका जवाब जानना जरूरी है. सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि एनडीए की परीक्षा देने के लिए 12वीं में कितने नंबर होने चाहिए. आज हम आपको इन तमाम सवालों का जवाब देंगे.

कैसे कर सकते हैं आवेदन?

एनडीए और सीडीएस परीक्षा के लिए यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट UPSC.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. एनडीए में कुल 394 और सीडीएस में करीब 450 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं. आवेदन के लिए आवेदन भरे जाने के बाद लिखित परीक्षा की तारीख बताई जाएगी और इसमें पास होने वाले उम्मीदवारों को सर्विस सेलेक्शन बोर्ड यानी SSB के इंटरव्यू में बैठना होगा.

12वीं में कितने नंबर जरूरी?

NDA की परीक्षा 12वीं पास करने के बाद दी जा सकती है, ऐसे में कई बच्चों के मन में यही सवाल घूमता है कि कितने पर्सेंट नंबर लाने के बाद उन्हें एनडीए परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा. ये बात समझ लीजिए कि एनडीए के लिए 12वीं में नंबरों का कोई नियम नहीं है. यानी आपके नंबर कितने भी कम हों, आप एनडीए की परीक्षा दे सकते हैं.

क्या मैथ्स होना जरूरी?

एनडीए को लेकर दूसरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन सब्जेक्ट को लेकर होता है. एक अफवाह ये भी चलती है कि एनडीए की परीक्षा सिर्फ वही दे सकते हैं, जिन्होंने 12वीं में मैथ्स ली हो. हालांकि ये बात पूरी तरह से गलत है. अगर आपने 12वीं में मैथ्स और फिजिक्स नहीं लिया है तो आप अफसर बनकर एयरफोर्स और नेवी में नहीं जा सकते हैं, लेकिन आर्मी में आप अफसर जरूर बन सकते हैं. यानी नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स भी एनडीए की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं.

कितनी होनी चाहिए उम्र?

12वीं पास छात्र, जिनकी उम्र 16.5 साल से लेकर 19.5 साल है, वो एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं. वहीं सीडीएस की परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल की होती है, इसके लिए 19 साल से 24 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.