UPPCL Recruitment 2022: उत्तर प्रदेश में इस सरकारी नौकरी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, 28 नवंबर तक भरे जाएंगे फॉर्म 

UPPCL Assistant Accountant Recruitment 2022: नोटिफिकेशन के लिए इस लिंक पर क्लिक करें.

UPPCL Assistant Accountant Recruitment 2022: ऑनलाइन आवेदन के लिए इस लिंक पर क्लिक करें.

209 पदों के लिए भर्तियां

यह भर्ती अभियान 209 रिक्तियों को भरने के लिए चलाया जा रहा है, जिनमें से 92 रिक्तियां अनारक्षित श्रेणी के लिए हैं. वहीं 20 रिक्तियां ईडब्ल्यूएस, 51 रिक्तियां ओबीसी श्रेणी और 41 रिक्तियां एससी और 5 रिक्तियां एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए हैं.

उम्र कितनी होनी चाहिए

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए योग्य उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम उम्र 40 साल होनी चाहिए. अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार छूट मिलेगी.

आवेदन के लिए देना होगा शुल्क

यूपीपीसीएल की इस भर्ती के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 1180 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं एससी, एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 826 रुपये देना होगा. शुल्क का भुगतान यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन माध्यम में करना होगा.

UPPCL Assistant Accountant Online Form 2022: ऐसे करें आवेदन

1.सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर जाएं.

2. होमपेज पर Vacancy/Results सेक्शन पर क्लिक करें.

3.इसके बाद Vacancy/Results सेक्शन के तहत APPLY ONLINE FOR THE POST OF "ASSISTANT ACCOUNTANT" AGAINST ADVT. NO. 11/VSA/2022/AA अप्लाई लिंक पर क्लिक करें.

4.अगले वेबपेज पर आई एग्री बटन पर क्लिक कर निर्देशानुसार आवेदन फॉर्म भर लें.

5.अंत में आवेदन शुल्क का भुगतान करें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.

6. अंत में आवेदन फॉर्म जमा करें और डाउनलोड करें.