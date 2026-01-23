32000 यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती: आयुसीमा में छूट को लेकर नई गाइडलाइन जारी, दूर कर लें कंफ्यूजन

UP Police Constable Recruitment: यूपी पुलिस में निकली 32 हजार से ज्यादा कांस्टेबल की भर्ती को लेकर नया अपडेट जारी किया गया है. कई अभ्यर्थियों को आयुसीमा में छूट को लेकर कंफ्यूजन था, जिसके बाद अब विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है. यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से आधिकारिक वेबसाइट पर ये स्पष्ट गाइडलाइन डाली गई है. इसमें ये भी साफ किया गया है कि आयुसीमा में ये छूट सिर्फ इस भर्ती के लिए है, जरूरी नहीं है कि आने वाली पुलिस भर्तियों में भी यही आयुसीमा वाला नियम लागू रहे.

भर्ती बोर्ड ने दी ये जानकारी

यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया है कि नियम-10 में यह प्रावधान है कि 'आरक्षी के पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि, जिस कैलेंडर वर्ष में सीधी भर्ती की रिक्तियां प्रकाशित की जाए उसकी जुलाई के प्रथम दिन पुरूष अभ्यर्थी ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो और महिला अभ्यर्थी की दशा में उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो. हालांकि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा उतने साल अधिक होगी जितनी बोर्ड की तरफ से रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों में बताई जाए.

होमगार्ड जवानों के लिए आरक्षण

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में होमगार्ड्सस के जवानों के लिए आरक्षण दिया गया है.

पुलिस बल में 5 प्रतिशत और पीएसी में 5 प्रतिशत पद होम गार्ड के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे.

होम गार्ड्स के जवान उक्त भर्ती के लिए योग्य हों और उनकी आयु न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 25 साल हो, साथ ही उन्होंने कम से कम तीन वर्ष की सेवा होमगार्ड्स में पूरी कर ली हो.

आयुसीमा में किसे कितनी छूट?

सामान्य और ईडब्ल्यूएस (पुरुष): 18 से 25 वर्ष की आयु तक के युवा आवेदन कर सकते हैं

सामान्य और ईडब्ल्यूएस (महिला): महिलाओं के लिए आयु सीमा 18 से 28 वर्ष के बीच रखी गई है

ओबीसी, एससी और एसटी: आरक्षित वर्गों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट बरकरार है, जिससे अब 30 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे.

किस पद पर कितनी भर्तियां?

पीएसी कांस्टेबल (PAC) - 15,131

महिला पीएसी बटालियन - 2,282

विशेष सुरक्षा बल (SSF) - 1,341

जेल वार्डर (पुरुष एवं महिला) - 3,385

अन्य (घुड़सवार आदि) - 71

पुलिस कांस्टेबल की कुल भर्ती-10,469

कौन कर सकता है आवेदन और कितना मिलेगा वेतन?

इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (इंटरमीडिएट) पास होना जरूरी है. पास होने वाले उम्मीदवारों को पे-मैट्रिक्स ₹21,700 से ₹69,100 (लेवल-3) के अनुसार वेतन मिलेगा. कांस्टेबल भर्ती के लिए आयुसीमा में छूट मिलने के बाद इसमें लाखों उम्मीदवारों के आवेदन मिल सकते हैं. ज्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.

