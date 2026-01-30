विज्ञापन

UP Police Bharti: फॉर्म भरने में हो गई है गलती? सुधारने के लिए बोर्ड ने दिया सिर्फ एक मौका, नोट कर लें तारीख

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. आवेदन पत्र में गलती सुधारने के लिए भर्ती बोर्ड ने संशोधन (Modification) का एकमात्र अवसर देने का फैसला किया है.

UP Police Bharti 2025 के आवेदन फॉर्म में सुधार का मौका! 31 जनवरी से 3 फरवरी 2026 तक सुधारें अपनी गलतियां.

UP Police Constable Recruitment 2025:अगर आपने यूपी पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती 2025 के लिए आवेदन किया है और फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती हो गई है, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) ने अभ्यर्थियों की भारी मांग को देखते हुए आवेदन पत्र में सुधार यानी 'करेक्शन' करने का एक शानदार मौका दिया है .

सिर्फ 72 घंटे के लिए खुलेगा पोर्टल

भर्ती बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, आवेदन पत्र में संशोधन (Modification) की सुविधा बहुत ही कम समय के लिए दी जा रही है. सुधार करने का यह लिंक 31 जनवरी 2026 को सुबह 06:00 बजे एक्टिव होगा और 03 फरवरी 2026 को सुबह 06:00 बजे बंद हो जाएगा . यानी आपके पास अपनी गलतियां सुधारने के लिए लगभग 3 दिन का समय होगा.

इन बातों का रखें खास ख्याल 

बोर्ड ने साफ कर दिया है कि यह सुधार करने के लिए केवल एक मौका दिया जाएगा. एक बार आपने अपना संशोधित फॉर्म Update कर दिया तो उसके बाद दोबारा कोई भी बदलाव करना नामुमकिन होगा .

जरूरी बात

आप अपने आवेदन में हर चीज नहीं बदल सकते. नोटिस के मुताबिक, अभ्यर्थी OTR (One Time Registration) से लिए गए विवरण और पहले से अपलोड की गई फोटो में कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे . इसलिए, बाकी बची हुई जानकारियों को अपडेट करते समय पूरी सावधानी बरतें .

कैसे करें सुधार
  • सबसे पहले बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in या डायरेक्ट लिंक apply.upprpb.in पर जाएं .
  • यहाँ अपने अकाउंट क्रेडेंशियल, आधार आईडी या डिजीलॉकर के जरिए लॉगिन करें .
  • लॉगिन करने के बाद 'Application History' सेक्शन में जाएं .
  • वहां आपको 'Modify Details' का एक टैब दिखेगा, उस पर क्लिक करें .
  • अब आप अपने विवरण में जरूरी सुधार कर सकते हैं और उसे फाइनल अपडेट कर दें .

मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर

अगर आपको लॉगिन करने या फॉर्म सुधारने में कोई तकनीकी दिक्कत आती है, तो आप बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर 1800 9110 005 पर फोन कर सकते हैं . यह सुविधा सुबह 10:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी .

