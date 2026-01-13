विज्ञापन

यूपी पुलिस में भर्ती होने का सपना रह जाएगा अधूरा, इन गलतियों से रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म

आवेदन फॉर्म भरते समय कई तरह की बातों का ध्यान रखना पड़ता है. एक गलती के कारण आपके सपनों पर पानी फिर सकता है और आवेदन फॉर्म रिजक्ट हो सकता है. यूपी कांस्टेबल पद के लिए आवेदन करते हुए नीचे बताई गई बातों का जरूर ध्यान रखें.

आपकी तरफ से फॉर्म में भरी गई एक भी गलत जानकारी फॉर्म रिजेक्शन का कारण बन सकती है.

उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड (UPPRPB) ने कई सारे पदों पर भर्तियां निकाली हैं. UPPRPB कांस्टेबल के अलग-अलग कुल 32679 पदों पर भर्ती करेगा. जो युवा पुलिस में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन मौका है. आवेदन प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 से शुरु हो गई है जो की पूरे एक महीने यानी 30 जनवरी 2026 तक चलेगी. इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन के जरिए इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं. हालांकि फॉर्म भरते समय आप नीचे बताई गई बातों का ध्यान जरूर रखें. क्योंकि एक गलती के कारण आपके सपनों पर पानी फिर सकता है और आपका आवेदन फॉर्म रिजक्ट हो सकता है.

इन गलतियों से रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म

  1. आपकी तरफ से फॉर्म में भरी गई एक भी गलत जानकारी फॉर्म रिजेक्शन का कारण बन सकती है. इसलिए अपने नाम से लेकर जन्म तिथि तक सब सही ही भरें.
  2. फॉर्म को सबमिट करने से पहले अच्छे से देख लें की सारी जानकारी डॉक्यूमेंट से मैच करती हो. नाम की स्पेलिंग और पिता/माता का नाम अच्छे से चेक करें, जन्म तिथि और लिंग सही से भरा है कि नहीं ये भी चेक करें, किस श्रेणी के तहत आप आवेदन कर रहे हैं, उसे सही चुने. गलत श्रेणी को चुनने से फॉर्म रिजक्ट हो जाएगा.
  3. फॉर्म भरते हुए पासपोर्ट साइज की फोटो भी अपलोड करनी होती है. अगर गलत फोटो अपलोड की जाती है, तो फॉर्म अस्वीकार हो सकता है. अक्सर फोटो के बैकग्राउंड या चश्मे की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं.
  4. इसी तरह से साइन की फोटो सही नहीं होने पर भी फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाता है.
  5. ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पुलिस कांस्टेबल के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, उसे सही से पढ़ें, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजक्ट कर दिया जाएगा. 

