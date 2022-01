NHM Recruitment 2022: सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 4 हजार पदों पर निकली हैं भर्तियां, ऐसे करें आवेदन

हर महीने 20,500 रुपये मिलेगा वेतन

UP NHM CHO Recruitment 2022 : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (Community Health Officer, CHO) के पद पर भर्ती से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं. जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (Community Health Officer Jobs) के 4000 पदों पर भर्ती की जानी हैं. यूपी में सरकारी नौकरी (Government Jobs In UP) करने की तमन्ना रखने वाले लोग तुरंत आवेदन फॉर्म भर दें. अधिसूचना के अनुसार यूपी एनएचएम सीएचओ (UP NHM CHO) भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन के माध्यम से ही आवेदन पत्र भरकर जमा करवाए जा सकेंगे.