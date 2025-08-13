विज्ञापन

Sarkari Naukari : AAI में 976 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, इस तारीख से आवेदन होगा शुरू

इन पदों के लिए आपकी एजुकेशनल क्विलिफिकेशन, आयु सीमा, आवेदन शुल्क, सैलरी, सेलेक्शन प्रोसेस क्या होगी जानिए यहां...

Read Time: 2 mins
Share
Sarkari Naukari : AAI में 976 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, इस तारीख से आवेदन होगा शुरू
इस पद के लिए उम्मीदवारों का चयन GATE स्कोर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा. 

Job alert : एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने जूनियर एग्जीक्यूटिव (JE) के 976 पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों के लिए आवेदन 28 अगस्त से आधिकारिक वेबसाइट aai.aero पर जाकर कर सकेंगे. AAI के इन पदों के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आयु सीमा, आवेदन शुल्क, सैलरी, सेलेक्शन प्रोसेस क्या होगी विस्तार से जानिए यहां...

कैसे बन सकते हैं मेट्रो ड्राइवर, क्या है मिनिमम क्वाालिफिकेश, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी..?

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया JE के लिए शैक्षणिक योग्यता 

आवेदनकर्ता ने संबंधित विषय में आपके पास डिग्री और GATE 2024, 24 या 25 का एग्जाम पास किया हो.

AAI JE के लिए आयु सीमा

वहीं, इस पद के लिए अधिकतम आयु 27 साल होनी चाहिए. SC,ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल की छूट मिलेगी. आपको बता दें कि इस पद के लिए उम्र की गणना 27 सितंबर 2025 से की जाएगी.

AAI JE के लिए आवेदन शुल्क

इस पद के लिए अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग, महिलाएं, एएआई में एक वर्ष की अप्रेंटिस पूरी कर चुके उम्मीदवार के लिए आवेदन नि:शुल्क है. बाकी लोगों के लिए 300 रुपये है.

AAI JE​​​​​​​ के लिए सिलेक्शन प्रोसेस 

इस पद के लिए उम्मीदवारों का चयन GATE स्कोर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा. 

AAI JE​​​​​​​ के लिए सैलरी

इस पद के लिए सैलरी 1,40,000 रुपए और अन्य अलाउंस शामिल हैं.

AAI JE​​​​​​​ के लिए​​​​​​​ कैसे करें आवेदन

  • सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट aai.aero पर जाएं.
  • फिर भर्ती लिंक पर क्लिक करिए.
  • अब आप पर्सनल डिटेल्स भरकर सब्मिट करें.
  • अब लॉग इन आईडी और पासवर्ड का यूज करके लॉग इन करिए.
  • इसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फीस का भुगतान करिए.
  • अंत में आप फॉर्म की एक कॉपी डाउनलोड करके सेव करके प्रिंट निकाल लीजिए.
     

आवेदन लिंक 
आवेदन नोटिफिकेशन
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Airport Authority Of India, Airport Authority Of India Job, Sarkari Naukari, Job Alert
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com