Bank Jobs 2025: यूको बैंक में अप्रेंटिस पदों पर वैकेंसी, 532 पदों के लिए जल्द करें अप्लाई

UCO Bank Apprentice Recruitment 2025: अगर आप बैंक में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है. क्योंकि यूको बैंक में अप्रेंटिस पदों पर बंपर वैकेंसी निकली है. इस भर्ती के जरिए कुल 532 पदों को भरा जाएगा. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट www.uco.bank.in पर जाना होगा. इन पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 30 अक्टूबर है. आवेदन करने की लास्ट डेट नजदीक है इसलिए उम्मीदवार जल्दी अप्लाई कर लें.

इतनी कैटगरी के लिए वैकेंसी डिटेल्स

उम्मीदवार इस बात का ध्यान रखें कि पोर्टल पर जिन भी कैंडिडेट की 100 फीसदी पूरी प्रोफाईल होगी, वे ही आवेदन करने के लिए योग्य होंगे. टोटल 532 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती की जाएगी जिसमें से 229 पद जनरल कैटगरी के लिए के उम्मीदवारों के लिए 132 पद हैं. एससी के लिए 98 पद और एसटी के लिए 45 और EWS के लिए 28 पदों को आरक्षित किया गया है.

शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम उम्र 28 साल तक मांगी गई है.जन्म 2 अक्टूबर, 1997 से पहले और 1 अक्टूबर, 2005 के बाद न होआरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट प्रदान की गई है. किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.

