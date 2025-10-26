PMO में काम करने वालों को कितनी मिलती है सैलरी? जानें कैसे मिलती है नौकरी

PMO Jobs and Salary: जब भी आप पीएम मोदी के आस-पास लोगों को देखते हैं तो क्या आपके मन में भी सवाल उठता है कि काश पीएमओ में काम करने का मौका मिलता. लेकिन कई लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि यहां नौकरी कैसे मिलती है और कितनी मिलती है सैलरी. चलिए जानते हैं यहां नौकरी कैसे मिलती है. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में नौकरी पाना कई सरकारी कर्मचारियों और युवाओं का सपना होता है, क्योंकि यह देश की सर्वोच्च कार्यकारी संस्थाओं में से एक है.
PMO में सीधी भर्ती बहुत कम होती है, यहां पर ज्यादातर पदों पर नियुक्ति (Deputation) के जरिए से भरे जाते हैं. PMO में उच्च पदों पर 90 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों की नियुक्ति डेप्यूटेशन के आधार पर की जाती है. इसका मतलब है कि अधिकारी सीधे PMO के लिए भर्ती नहीं होते, बल्कि पहले से ही किसी अन्य सरकारी विभाग या मंत्रालय में काम कर रहे होते हैं.
PMO में प्रमुख सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव जैसे टॉप प्रशासनिक पद भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और अनुभवी अधिकारियों द्वारा भरे जाते हैं. यानी पहले से काम कर रहे IAS ही PMO में नौकरी करते हैं. हालांकि कुछ अन्य पदों पर भर्ती के लिए पीएमओ की वेबसाइट पर वैकेंसी निकलती है.
अन्य अलग-अलग लेवल पर सहायक (Assistants) और अन्य स्टाफ की भर्ती SSC की ओर से परीक्षाएं जैसे MTS,CGL के जरिए से चुने गए सफल उम्मीदवारों से की जाती है, जिन्हें बाद में PMO में तैनात किया जाता है.
PMO कभी-कभी स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए यंग प्रोफेशनल्स (Young Professionals) या इंटर्न को Contract के आधार पर नियुक्ति की जाती है. इसकी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाती है.
PMO में विभिन्न पदों की सैलरी (7वें वेतन आयोग के अनुसार)
PMO में सैलरी सरकारी नियमों, यानी 7वें वेतन आयोग के 'पे मैट्रिक्स' (Pay Matrix) के अनुसार होती है. अलग-अलग पदों पर उसी के हिसाब से सैलरी मिलती है.
- प्रधान सचिव (Principal Secretary) ₹2,25,000 (फिक्स्ड)
- संयुक्त सचिव (Joint Secretary)- पे लेवल 14 | 1,44,200 - 2,18,200 रु तक होती है
- उप सचिव (Deputy Secretary)- पे लेवल 12 | 78,800 - 2,09,200 रु तक होती है
- अंडर सेक्रेटरी (Under Secretary)-पे लेवल 11 | 67,700 - 2,08,700 रु तक होती है
- सेक्शन ऑफिसर/UDC पे लेवल 7/8/9 -44,900 - 1,42,400 रु तक होती है
सैलरी में अन्य अलावेंस
बेसिक सैलरी के अलावा (Basic Pay) के अलावा, PMO के कर्मचारियों को अन्य भत्ते (Allowances) भी मिलते हैं. हाउस रेंट अलाउंस (HRA) मिलता है PMO दिल्ली में है, इसलिए यह उच्च दर (आमतौर पर 27 प्रतिशत तक पर मिलता है. परिवहन भत्ता (TA) यात्रा के लिए अलावेंस दिया जाता है.
