SSC: दोबारा होगी एसएससी CGL 2025 टीयर 1 परीक्षा, इन सेंटरों पर एग्जाम कैंसल

SSC CGL 2025 Exam Update: स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर से कई सेंटर पर परीक्षा का आयोजन किया गया है.एसएससी सीजीएल की टीयर 1 परीक्षा के लिए लाखों उम्मीदवार एग्जाम सेंटर पर गए हैं. लेकिन एसएससी के वादे पर एक बार फिर पानी फिर गया. क्योंकि 12 और 13 सितम्बर को देशभर में एग्जाम सेंटर पर सिस्टम क्रैश, लॉगिन में देरी और कई गड़बड़ियों की वजह से परीक्षा कैंसल हो गई. इस बार 28.14 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इस बार SSC CGL परीक्षा के कई सेंटर पर एग्जाम कैंसल हो गया. पहले नई परीक्षा एजेंसी (ECA) की देखरेख में आयोजित की जा रही थी, जिसे टीसीएस को दे दिया गया.

इन जगहों पर रद्द कर दी गई थी परीक्षा

कोलकाता (पश्चिम बंगाल): ईस्टर्न रीजनल डायरेक्टर के नोटिस के मुताबिक, माइंड मैट्रिक्स, कलाबेरिया, बिष्णुपुर बाज़ार बस स्टॉप केंद्र पर 12 सितम्बर की सभी शिफ्ट्स कैंसल हो गई

झारखंड: TISSA टेक्नोलॉजी केंद्र पर पहली शिफ्ट में 66 उम्मीदवार परीक्षा नहीं दे पाएं.वहीं दूसरी और तीसरी शिफ्ट में एग्जाम को लेकर दिकक्त हुई थी.

जम्मू: डिजिटल कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में 13 सितम्बर की सभी शिफ्ट्स कैंसल कर दी गई

दिल्ली-एनसीआर, गुरुग्राम में सर्वर फेसलियर और प्रबंधन की लापरवाही के चलते परीक्षा खराब होने की शिकायत की गई थी.

कानपुर में भी सर्वर फेलियर और मैनेजमेंट को लेकर एग्जाम लापवाही के चलते परीक्षा में कभी दिक्कत हुई थी.

छात्रों में दिखा गुस्सा

एसएससी सीजीएल परीक्षा में हुए गड़बड़ियों के चलते उम्मीदवारों में काफी गुस्सा देखने को मिला.छात्रों का कहना है कि ये पहली बार नहीं पहले भी इस तरह की परेशानियां हो चुकी है लेकिन एसएससी ने कोई समाधान नहीं निकाला. इसके बाद एसएससी चेयरमैन एस. गोपालकृष्णन ने कहा कि इस साल दूरदराज के परीक्षा केंद्र इसलिए आवंटित किए गए, क्योंकि नई एजेंसी के पास उपलब्धता सीमित थी.

अब कब दोबारा होगी SSC GCL की परीक्षा?

आयोग ने कहा है कि जिस भी परीक्षा सेंटर में एग्जाम होने में परेशानी हुई है उन सभी उम्मीदवारों के लिए SSC CGL 2025 टियर-1 परीक्षा को 22 से 27 सितम्बर 2025 के बीच दोबारा आयोजित किया जाएगा. इससे पहले उम्मीदवारों को अपडेट जानने के लिए SSC की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

