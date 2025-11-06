विज्ञापन

SSC CGL टियर 1 का रिजल्ट दिसंबर तक होगा जारी, एसएससी ने किया कंफर्म

SSC CGL टीयर 1 की परीक्षा के परिणाम जारी होने का लाखों उम्मीदवारों को इंतजार है. एसएससी ने कंफर्म कर बताया कि दिसंबर में रिजल्ट जारी किया जाएगा.

नई दिल्ली:

SSC CGL Tier 1 Result: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से एसएससी सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट डेट सामने आ चुका है. लंबे समय से इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. एसएससी के अध्यक्ष एस. गोपालकृष्णन ने NDTV को पुष्टि की है कि कर्मचारी चयन आयोग (SSC) संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) टियर 1 2025 के परिणाम दिसंबर तक या उससे पहले घोषित किए जाएंगे. परीक्षाएं 12 से 26 सितंबर, 2025 के बीच 45 पालियों में आयोजित की गई थीं.

इतने चैलेंज एसएससी को मिलें

 17 से 19 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित प्रश्न चुनौती प्रक्रिया में उम्मीदवारों से लगभग 1,000 आपत्तियां प्राप्त हुईं. परिणाम जारी होने के बाद, उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट-ssc.gov.in पर परिणाम डाउनलोड कर सकेंगे.अध्यक्ष ने बताया कि चुनौती प्रक्रिया के दौरान 45 प्रश्नपत्रों में 4,500 से अधिक प्रश्नों पर आपत्तियां की जा सकती हैं. "परिणाम घोषित होने में कुछ समय लगेगा क्योंकि हमारे पास चुनौती प्रक्रिया है, और CGL परीक्षाएं 45 पालियों में आयोजित की गई थीं.

क्यों रिजल्ट जारी होने में लग रहा है समय

एसएससी ने बताया कि लगभग 1,000 सवालों को चुनौती दी गई है, जिन्हें समीक्षा के लिए मूल प्रश्नपत्र निर्माताओं के पास वापस भेज दिया गया है. अगर किसी सुधार की ज़रूरत होगी, तो हम उसे ठीक कर देंगे और उसके बाद ही हम परिणामों को अंतिम रूप दे पाएंगे. इस पूरी प्रक्रिया में एक महीने से ज़्यादा का समय लगेगा, इसलिए परिणाम नवंबर से पहले घोषित नहीं होंगे.परिणाम दिसंबर तक घोषित कर दिए जाएंगे, और सीजीएल टियर-2 परीक्षाएं जनवरी या फरवरी में होने की उम्मीद है.

