SBI Recruitment 2022: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पद पर निकाली भर्ती, उम्र और योग्यता जानें

SBI Recruitment 2022: रिक्तियों की संख्या

एसबीआई भर्ती 2022 के जरिए बैंक डिप्टी मैनेजर और सीनियर एग्जिक्यूटिव के कुल 35 रिक्त पदों को भरेगा. ये भर्तियां डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के 6 पद, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर के 2 पद, जावा डेवलपर के 5 पद और WAS एडमिनिस्ट्रेटर के 3 पदों के लिए हैं. इसके अलावा फ्रंटेंड एंगुलर डेवलपर के 3 पद, पीएल एंड एसओएल डेवलपर के 3 पद, जावा डेवलपर के 10 पद, टेक्निकल सपोर्ट के 1 पदस एग्जिक्यूटिव टेक्निकल सपोर्ट के 2 पद, सीनियर स्पेशल एग्जिक्यूटिव टेकेनिकल आर्किटेक्ट के 1 पद शामिल हैं.

SBI Recruitment 2022: महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरूः 9 दिसंबर 2022 से

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथिः 29 दिसंबर 2022 तक

आवेदन का प्रिंट निकालने की अंतिम तिथिः 13 जनवरी 2023 तक

SBI Recruitment 2022: शैक्षणिक योग्यता

मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से बीई, बीटेक डिग्री हो या एमसीए या एमटेक या एमएससी डिग्री प्राप्त हो. अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखें.

SBI Recruitment 2022: आयु सीमा

भारतीय स्टेट बैंक की इस नौकरी के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम उम्र 35 साल होनी चाहिए. अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित वर्ग को सरकारी के नियमों के अनुसार छूट मिलेगी.

