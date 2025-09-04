SBI PO Mains 2025 Admit Card हुआ जारी, कैसे करें डाउनलोड और क्या करना न भूलें, जानिए यहां...

SBI PO Mains 2025 Admit Card Download: एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम में शामिल होने जा रहे कैंडिडेट्स के लिए बड़ी खबर है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने गुरुवार, 4 सितंबर को इस एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. अगर आप इस भर्ती परीक्षा के लिए रजिस्टर हुए हैं, तो आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की पूरी प्रोसेस जानिए यहां...

SBI PO Mains 2025 परीक्षा का शेड्यूल

एसबीआई पीओ मेंस परीक्षा 13 सितंबर 2025 को होने जा रही है. इसके जरिए कुल 541 पद भरे जाएंगे. इनमें जनरल कैटेगरी (GEN) के लिए 203 पद, ओबीसी 135 पद, ESW 50 पद, एससी 37 पद और एसटी के लिए 75 पद हैं. इन 541 पदों में से 500 पद रेगुलर और 41 पद बैकलॉग के हैं.

SBI पीओ सेलेक्शन प्रोसेस

1. प्रारंभिक परीक्षा (Prelims)

2. मुख्य परीक्षा (Mains)

3. साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू

SBI PO Mains 2025 Admit Card: कैसे डाउनलोड करें

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं.

होमपेज पर 'Admit Card Link' खोजें और उस पर क्लिक करें.

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड-डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगिन करें.

अब आपकी स्क्रीन पर एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा.

इसे डाउनलोड करें और साथ ही प्रिंट आउट निकाल लें.

प्रिंटेड एडमिट कार्ड के बिना एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी.

एडमिट कार्ड में कौन-कौन सी डिटेल्स चेक करें

एग्जाम का नाम और स्टेज

एग्जाम सेंटर का पूरा एड्रेस

एग्जाम डेट और टाइम

कैंडिडेट का नाम और जन्मतिथि

कैंडिडेट की फोटो और सिग्नेचर

एग्जाम के सब्जेक्ट और गाइडलाइंस

एग्जाम सेंटर पर आने का समय

SBI पीओ मेंस 2025 एडमिट कार्ड पर कुछ गलत होने पर क्या करें

अगर आपके SBI PO Mains 2025 एडमिट कार्ड में कोई जानकारी गलत है, तो तुरंत पैनिक न हों. सबसे पहले SBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड की जानकारी चेक करें. उसके बाद, आधिकारिक हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत संपर्क करें और अपनी समस्या की डिटेल बताएं. इससे आपकी परीक्षा में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी और समय पर सही एडमिट कार्ड मिल सकता है.

SBI PO Mains 2025: एग्जाम देने जाएं तो क्या करें

1. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद परीक्षा केंद्र का लोकेशन और समय नोट कर लें.

2. परीक्षा के दिन सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स साथ रखें.

3. परीक्षा से जुड़ी गाइडलाइंस का पालन करें.

4. समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें और स्ट्रेस फ्री रहें.