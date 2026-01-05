विज्ञापन

SBI SCO Recruitment: भारतीय स्टेट बैंक ने बढ़ाई आवेदन करने की लास्ट डेट, बिना परीक्षा होगी 996 पदों पर भर्ती

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की और से कुल 996 पदों पर भर्ती की जानी है. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत वीपी हेल्थ (SRM) के 506, एवीपी वेल्थ (RM) के 206,कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के  284 पद भरे जाने हैं.

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ काम करने का सुनहरा मौका आपके पास है. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर (SCO) भर्ती 2025-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया की तारीख को बढ़ा दिया है. अगर आपने अभी तक आवदेन नहीं किया है तो तुरंत कर दें. दरअसल पहले आवदेन की आखिर तारीख  23 दिसंबर 2025 तक थी. लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 जनवरी, 2026 कर दिया गया है. जो उम्मदीवार एसबीआई में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म लास्ट डेट से पहले जमा करवा दें. गरवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे युवाओं के लिए ये एक बेहतरीन मौका है.

इस वजह से बढ़ाई गई तारीख

वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने के कारण फॉर्म भरने में उम्मीदवारों को दिक्कत आ रही थी. ऐसे में आवेदन करने की तारीख को अब बढ़ाया गया है. ताकि जो उम्मीदवार तकनीकि समस्याओं के कारण आवेदन नहीं कर सके वो अपना फॉर्म भर सकें. अगर आप भी अभी तक फॉर्म नहीं भर पाएं हैं, तो तुरंत भर दें, आखिर तारीख का इंतजार न करें. 

कितने पदों पर की जानी है भर्ती

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की और से कुल 996 पदों पर भर्ती की जानी है. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत  वीपी हेल्थ (SRM) के 506, एवीपी वेल्थ (RM) के 206,कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के  284 पद भरे जाने हैं.

आवेदन की प्रक्रिया क्या है

  1. आवेदन करने के लिए एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाएं.
  2. यहां पर आवेदन करने का लिंक मिलेगा. जिसपर क्लिक कर दें. रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें. 
  3. उसके बाद फॉर्म के लिंक पर क्लिक कर फॉर्म भर दें. 
  4. मांगी गई जानकारी ठीक से भर दें.
  5. लेटेस्ट फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, सहित जो-जो दस्तावेज मांग गए हैं उन्हें अपलोड कर दें.
  6. इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान कर दें

