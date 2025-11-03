SBI Clerk Prelims Result: एसबीआई क्लर्क भर्ती परीक्षा के नतीजे जल्द होंगे घोषित, पढ़ें लेटेस्ट अपडेट

SBI Clerk Prelims Result 2026: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) जल्द ही क्लर्क (जूनियर एसोसिएट) प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 जारी करने वाला है. परिणाम जारी होने के बाद, परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर परिणाम देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

प्रारंभिक परीक्षा 20, 21 और 27 सितंबर, 2025 को ऑनलाइन मोड में 100 अंकों के लिए आयोजित की गई थी. प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के दूसरे चरण यानी की मेन्स परीक्षा से गुजरना होगा. जिसके बाद लैंग्वेज प्रोफिसेंसी (LPT) होगी, जो स्थानीय भाषा में उम्मीदवार की दक्षता का आकलन करती है. मेन्स परीक्षा 200 नंबर की होती है और 2 घंटे 40 मिनट की अवधि की होती है. पिछले साल के रुझानों के अनुसार, एसबीआई द्वारा नवंबर 2025 की शुरुआत में प्रारंभिक परिणाम जारी करने की उम्मीद है.

SBI Clerk Prelims Result 2026: ऐसे कर पाएंगे रिजल्ट चेक

आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाएं और "करियर" सेक्शन में जाएं.

होमपेज पर, "जूनियर एसोसिएट" और "2025-26" साल चुनें.

अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें.

"सबमिट" पर क्लिक करें और प्रारंभिक परीक्षा परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा.

इसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए सेव कर लें.

इनती सीटों पर होगी भर्ती

सामान्य वर्ग: 2,225 पद

अनुसूचित जाति (SC): 788 पद

अनुसूचित जनजाति (ST): 450 पद

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 1,179 पद

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 508 पद

