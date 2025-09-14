विज्ञापन

SBI Admit Card 2025: एसबीआई क्लर्क प्री परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, ये रहा डाउनलोड लिंक

SBI ने क्लर्क या जूनियर एसोसिएट प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है.ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

नई दिल्ली:

SBI Clerk Prelims Admit Card 2025: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने क्लर्क या जूनियर एसोसिएट प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.एडमिट कार्ड  डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन आईडी दर्ज करना होगा. एसबीआई क्लर्क प्री परीक्षा 20, 21 और 27 सितंबर को आयोजित की जाएगी. 

इतने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती के जरिए कुल 6589 पदों को भरा जाएगा. इनमें एसबीआई क्लर्क रेगुलर के 5180 पद और एसबीआई क्लर्क बैकलॉग के 1409 पद शामिल हैं.एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ लें.अगर किसी भी तरह की गलत जानकारी दी गई है तो विभाग द्वारा से सुधार सकते हैं.एसबीआई की प्री परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर में अपने साथ आईडी प्रूव लेकर जाएं.

SBI Clerk Prelims Admit Card 2025: कैसे डाउनलोड करें

  • सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाना होगा.
  • इसके बाद आपको एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा.
  • इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन दर्ज करें. 
  • अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड खुल जाएगा. 
  • अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं. 
  • परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए.
     

