स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट और सेल्स) पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. SBI क्लर्क (जूनियर एसोसिएट) 2026 के नोटिफिकेशन के अनुसार 1,538 जूनियर एसोसिएट के पदों को भरा जाना है. योग्य उम्मीदवार 7 अगस्त से 27 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार केवल SBI करियर वेबसाइट के जरिए ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. केवल एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश (UT) में खाली पदों के लिए आवेदन किया जा सकता हैं. इस भर्ती अभियान के तहत केवल एक बार भर्ती परीक्षा में शामिल होने की अनुमति होगी. उम्मीदवार को उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की स्थानीय भाषा में भी माहिर होना होगा, जहां के लिए वो आवेदन कर रहा है.

क्या होगी चयन प्रक्रिया

प्रारंभिक परीक्षा सितंबर 2026 में आयोजित की जाएगी, जबकि मुख्य परीक्षा अक्टूबरया नवंबर में होने की उम्मीद है. प्रारंभिक परीक्षा में पास उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा. वहीं जो मुख्य परीक्षा पास करेंगे, उन्हें स्थानीय भाषा दक्षता परीक्षा (LLPT) के लिए बुलाया जाएगा. प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन होगा जो कि 100 अंकों की होगी. कुल तीन सेक्शन होंगे इसमें ऑब्जेक्टिव-टाइप प्रश्न होंगे. परीक्षा की कुल अवधि एक घंटा होगी. गलत जवाबों के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी. हर गलत जवाब के लिए एक-चौथाई अंक काट लिए जाएंगे.

नियुक्ति के लिए चुने गए जिन उम्मीदवारों ने 10वीं या 12वीं कक्षा में निर्धारित स्थानीय भाषा की पढ़ाई नहीं की होगी, उन्हें स्थानीय भाषा दक्षता परीक्षा (LLPT) देनी होगी.

SBI Clerk Recruitment 2026: कैसे करें आवेदन?

आवदेन करने के लिए SBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर Careers सेक्शन पर क्लिक करें. SBI Clerk Special Recruitment 2026 के लिंक पर क्लिक करें. New Registration करें. लॉगिन करके आवेदन फॉर्म में भरें. पासपोर्ट साइज फोटो, साइन और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें. आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें. फॉर्म सबमिट करें.

कौन कर सकता है अप्लाई

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए.

अंतिम सेमेस्टर में पढ़ रहे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन करने वालों की आयु कम से कम 20 साल और अधिकतम 28 साल होनी चाहिए .

उम्मीदवारों का जन्म 2 अप्रैल, 1998 और 1 अप्रैल, 2006 के बीच हुआ होना चाहिए.

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