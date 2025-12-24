विज्ञापन

SSC GD Constable Bharti: BSF से लेकर CISF में कॉन्स्टेबल भर्ती की ये है आखिरी तारीख, तुरंत ऐसे करें आवेदन

SSC Constable GD Recruitment 2026: SSC GD कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए आयोग की तरफ से आखिरी तारीख को लेकर बड़ा अपडेट दिया गया है, अगर आपने अब तक आवेदन नहीं किया है तो तुरंत ये काम पूरा कर लें.

SSC GD Constable Bharti: BSF से लेकर CISF में कॉन्स्टेबल भर्ती की ये है आखिरी तारीख, तुरंत ऐसे करें आवेदन
SSC GD कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए आवेदन

SSC Constable GD Recruitment 2026: भारतीय सुरक्षाबलों में कॉन्स्टेबल बनने का सपना देख रहे हजारों युवाओं के लिए बड़ा मौका है. बीएसएफ से लेकर सीआईएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बाकी बलों में कुल 25,487 पर भर्ती निकली है. इस भर्ती को लेकर अब बड़ा अपडेट दिया गया है. कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने बताया है कि SSC GD कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए आवेदन किस तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे. पहले बताया जा रहा था कि आवेदन की तारीख बदली जा सकती है, लेकिन अब SSC ने ऐसी तमाम अटकलों को खारिज कर दिया है. आइए जानते हैं कि कब तक इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसका पूरा प्रोसेस क्या है. 

ये है आवेदन की आखिरी तारीख 

SSC कांस्टेबल GD भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है. इस तारीख के बाद किसी भी तरह का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. जिन उम्मीदवारों ने अब तक इसके लिए आवेदन नहीं किया, वो कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर तुरंत आवेदन कर सकते हैं. 

ऐसे करें आवेदन 

  • आवेदन के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं
  • पोर्टल पर लॉगइन करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें
  • यहां Apply लिंक पर क्लिक करें और आवेदन फॉर्म भरें
  • जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें
  • एक बार सब रीचेक करने के बाद फॉर्म सबमिट करें और इसका प्रिंट आउट ले लें

ये है भर्ती का पूरा ब्योरा

  • BSF: 616
  • CISF: 14,595
  • CRPF: 5,490
  • SSB: 1,764
  • ITBP: 1,293
  • असम राइफल्स: 1,706
  • SSF: 23

कौन कर सकता है आवेदन?

SSC GD कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए योग्यता 10वीं पास रखी गई है. 1 जनवरी 2026 तक उम्मीदवारों का 10वीं पास करना जरूरी है. इसके लिए आवेदन शुल्क ₹100 रखा गया है. महिला उम्मीदवारों, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और भूतपूर्व सैनिकों (ESM) को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा. 

