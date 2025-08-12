विज्ञापन

UP Police SI के 4543 पदों पर भर्ती के लिए आने वाला है नोटिफिकेशन,शॉर्ट नोटिस जारी, उम्मीदवार तैयारी कर लें तेज

UP Police SI के लिए खुद को योग्य समझते हैं तो तैयारी तेज कर लें क्योंकि एक बार फिर यूपी में निकलने वाली हैं बंपर भर्तियां. यह नोटिस बोर्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है. ऑनलाइन आवेदन हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन इसी सप्ताह में किया जाएगा.

Read Time: 2 mins
Share
UP Police SI के 4543 पदों पर भर्ती के लिए आने वाला है नोटिफिकेशन,शॉर्ट नोटिस जारी, उम्मीदवार तैयारी कर लें तेज
नई दिल्ली:

UP Police SI Bharti: यूपी के युवाओं के लिए खुशखबरी है, क्योंकि UPPRPB जल्द ही 4 हजार से ज्यादा पदों पर SI के लिए वैकेंसी निकालने जा रहा है. इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने फिलहाल शॉर्ट नोटिस जारी कर दी है. इस नोटिस में फिलहाल कुछ जानकारियां दी हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं है जब बोर्ड की तरफ से डिटेल्स नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. अगर आप इस वैकेंसी के लिए खुद को योग्य समझते हैं तो तैयारी तेज कर लें क्योंकि एक बार फिर यूपी में निकलने वाली हैं बंपर भर्तियां. यह नोटिस बोर्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है. ऑनलाइन आवेदन हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन इसी सप्ताह में किया जाएगा.

UP Police SI Bharti: के लिए योग्यता

भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस के अलग-अलग विभागों में सब इंस्पेक्टर के पदों को भरने के लिए की जाएगी. कुल 4543 पदों पर नियुक्त उम्मीदवारों को 27900 रुपये से 104400 रुपये के वेतनमान (पे लेवल-6) के साथ अन्य अलावेंसेस दिए जाएंगे. अगर आपने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है, तो आप आवेदन कर सकते हैं. अगर आप लास्ट ईयर में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक ग्रेजुएट होना अनिवार्य है. आयु सीमा 21 से 28 वर्ष निर्धारित है, जबकि आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.

UP Police SI Salection Process: सलेक्शन प्रोसेस

  • यूपी पुलिस एसआई भर्ती के लिए लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा.
  •  पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 168 सेमी और सीना 79 सेमी (बिना फुलाए) और 84 सेमी (फुलाकर) होनी चाहिए.
  •  महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 152 सेमी निर्धारित की गई है.
  • दौड़ में पुरुषों को 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में और महिलाओं को 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में पूरी करनी होगी. 
     
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP Police, UP Police  Constable, UP Police Result, Upprpb, Up Police Si
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com