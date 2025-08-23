विज्ञापन

सचिन तेंदुलकर को एयरफोर्स में कितनी मिलती है सैलरी और किस पद पर हैं, जानिए यहां

एयरफोर्स ने सचिन तेंदुलकर को इस पद के जरिए ब्रांड एम्बेसडर की तरह सम्मानित किया. सचिन इस भूमिका में युवाओं को यह सिखाते हैं कि मेहनत, समर्पण और देश के लिए योगदान हमेशा सराहना पाने लायक होते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
सचिन तेंदुलकर को एयरफोर्स में कितनी मिलती है सैलरी और किस पद पर हैं, जानिए यहां
सचिन तेंदुलकर को एयरफोर्स में यह पद 2010 में उनके क्रिकेट करियर और देशभक्ति के लिए मिला.

Sachin Tendulkar IAF Post And Salary: जब भी क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का नाम आता है, तो सबसे पहले उनके शतक, रिकॉर्ड और उनके क्रिकेट का जादू याद आता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मास्टर ब्लास्टर को इंडियन एयरफोर्स (IAF) में भी सम्मान मिला है. ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं है. अगर आप भी इनमें से एक हैं तो चलिए जानते हैं सचिन तेंदुलकर भारतीय वायुसेना में किस पद पर हैं और उन्हें कितनी सैलरी मिलती है.

KBC 17 का सवाल: भारत के किस स्कूल से पढ़े हैं माइक्रोसॉफ्ट और एडोब के CEO?

सचिन तेंदुलकर एयरफोर्स में किस पद पर हैं

पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को मानद ग्रुप कैप्टन (Honorary Group Captain) का पद दिया गया है. यह पद वायुसेना में कर्नल के बराबर माना जाता है. यह कोई रेगुलर जॉब रोल नहीं है. यह मानद पद है, यानी उन्हें वायुसेना के रेगुलर तौर पर होने वाले काम में शामिल नहीं होना पड़ता है. इस पद के जरिए सचिन देश और युवाओं के लिए प्रेरणा बनते हैं. 

सचिन को कब मिला ये सम्मान

सचिन तेंदुलकर को एयरफोर्स में यह पद 2010 में उनके क्रिकेट करियर और देशभक्ति के लिए मिला. इसका मतलब है कि यह सम्मान प्रतिनिधि और प्रतीकात्मक है. वे न तो पायलट बनकर ड्यूटी करते हैं और न ही इसके लिए कोई ट्रेनिंग लिया है. इस पद के जरिए एयरफोर्स ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर की तरह सम्मानित किया. सचिन इस भूमिका में युवाओं को यह सिखाते हैं कि मेहनत, समर्पण और देश के लिए योगदान हमेशा सराहना पाने लायक होते हैं.

एयरफोर्स में सचिन तेंदुलकर को कितनी सैलरी मिलती है

अब सवाल कि आखिर 'क्रिकेट गॉड' को इस पद के लिए कोई सरकारी सैलरी या अलाउंस भी मिलता है, जिसका जवाब नहीं हैं, क्योंकि यह मानद पद है. वेतन आयोग या सरकारी नियम इस पद पर लागू नहीं होते हैं. मतलब यह पद सिर्फ सम्मान और जिम्मेदारी का प्रतीक है.

एयरफोर्स में मानद ग्रुप कैप्टन पोस्ट क्या होती है

मानद ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स का एक मानद सम्मान (Honorary Rank) होता है, जो सैनिक सेवा में नहीं बल्कि विशिष्ट योगदान या पद्म सम्मान वाले नागरिकों को दिया जाता है. यह कोई नियमित सेवा रैंक नहीं है, बल्कि सम्मान और प्रतीकात्मक पद है. इसका मकसद उस व्यक्ति के देश सेवा, समाज सेवा या सुरक्षा क्षेत्र में योगदान को मान्यता देना है. मानद ग्रुप कैप्टन को एयरफोर्स की कई सुविधाओं और कार्यक्रमों में सम्मान के तौर पर शामिल किया जाता है, लेकिन उन्हें सैन्य आदेशों या लड़ाई में हिस्सा लेने की जिम्मेदारी नहीं होती है.

वायुसेना में मानद ग्रुप कैप्टन पद क्यों दिया जाता है

1. यह रैंक ऐसे लोगों को दी जाती है, जिन्होंने देश सेवा में अहम योगदान दिया है.

2. कभी-कभी यह रैंक सैनिक और नागरिक संबंध मजबूत करने के लिए दी जाती है.

3. किसी व्यक्ति की कला, खेल या साइंस में उत्कृष्ट उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sachin Tendulkar, Sachin Tendulkar Air Force Position
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com