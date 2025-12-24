विज्ञापन

धुरंधर की 20 साल की एक्ट्रेस का सचिन तेंदुलकर से क्या है कनेक्शन, लोग कर रहे ऐसे कमेंट

धुरंधर की रिलीज के बाद से सारा अर्जुन का नाम चर्चा में है. एक सोशल मीडिया यूजर ने बारीकी से नोटिस कर सारा और सचिन तेंदुलकर के बीच का कनेक्शन ढूंढ निकाला है.

Read Time: 2 mins
Share
धुरंधर की 20 साल की एक्ट्रेस का सचिन तेंदुलकर से क्या है कनेक्शन, लोग कर रहे ऐसे कमेंट
सारा अर्जुन का सचिन तेंदुलकर से क्या है कनेक्शन?
Social Media
नई दिल्ली:

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर ने सोशल मीडिया पर बॉक्स ऑफिस दोनों ही प्लैटफॉर्म पर छाई हुई है. एक तरफ कमाई के मामले में फिल्म रोजाना एक नया रिकॉर्ड बना रही है और पुराना तोड़ रही है. वहीं दूसरी तरफ फिल्म की पूरी स्टारकास्ट भी फुल लाइम लाइट में है. फिल्म का एक एक किरदार इतना हिट हुआ है कि सोशल मीडिया पर इनकी पॉपुलैरिटी आसमान छू रही है. रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, राकेश बेदी, दानिश पंडोर के चर्चे तो आपने सुन ही लिए होंगे लेकिन हम आपको फिल्म की हीरोइन से जुड़ा एक मजेदार कमेंट दिखाने वाले हैं. इसे देखकर आप ङी कहेंगे यार कमेंट करने वाले ने बात तो ठीक ही कही है.

सचिन तेंदुलकर से क्या है धुरंधर की एक्ट्रेस का कनेक्शन ?

आप सोच रहे होंगे कि सारा अर्जुन और सचिन तेंदुलकर के बीच आखिर क्या कनेक्शन है. ये कनेक्शन सोशल मीडिया के एक यूजर ने बता दिया. सारा ने धुरंधर से अपनी एक तस्वीर शेयर की तो एक फैन ने कमेंट किया, सचिन तेंदुलकर के दोनों बच्चों का नाम अकेले लेके बैठी है. बता दें कि सारा का पूरा नाम सारा अर्जुन है. वहीं लेजेंड्री क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बात करें तो उनकी बेटी का नाम सारा तेंदुलकर तो बेटे का नाम अर्जुन तेंदुलकर है.

Latest and Breaking News on NDTV

किसकी बेटी हैं सारा अर्जुन ?

सारा अर्जुन एक्टर राज अर्जुन की बेटी हैं. राज को आप सीक्रेट सुपरस्टार, युद्ध्रा, डियर कॉमरेड जैसी फिल्मों में देख चुके हैं. सीक्रेट सुपरस्टार में राज, जायरा वसीम के खड़ूस पिता के रोल में नजर आए थे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar, Dhurandhar Budget, Dhurandhar Box Office, Dhurandhar Cast, Dhurandhar Cast Fees, Sara Arjun, Sara Arjun Age, Sara Arjun Father, Sara Arjun Instagram, Sachin Tendulkar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com