धुरंधर की 20 साल की एक्ट्रेस का सचिन तेंदुलकर से क्या है कनेक्शन, लोग कर रहे ऐसे कमेंट

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर ने सोशल मीडिया पर बॉक्स ऑफिस दोनों ही प्लैटफॉर्म पर छाई हुई है. एक तरफ कमाई के मामले में फिल्म रोजाना एक नया रिकॉर्ड बना रही है और पुराना तोड़ रही है. वहीं दूसरी तरफ फिल्म की पूरी स्टारकास्ट भी फुल लाइम लाइट में है. फिल्म का एक एक किरदार इतना हिट हुआ है कि सोशल मीडिया पर इनकी पॉपुलैरिटी आसमान छू रही है. रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, राकेश बेदी, दानिश पंडोर के चर्चे तो आपने सुन ही लिए होंगे लेकिन हम आपको फिल्म की हीरोइन से जुड़ा एक मजेदार कमेंट दिखाने वाले हैं. इसे देखकर आप ङी कहेंगे यार कमेंट करने वाले ने बात तो ठीक ही कही है.

सचिन तेंदुलकर से क्या है धुरंधर की एक्ट्रेस का कनेक्शन ?

आप सोच रहे होंगे कि सारा अर्जुन और सचिन तेंदुलकर के बीच आखिर क्या कनेक्शन है. ये कनेक्शन सोशल मीडिया के एक यूजर ने बता दिया. सारा ने धुरंधर से अपनी एक तस्वीर शेयर की तो एक फैन ने कमेंट किया, सचिन तेंदुलकर के दोनों बच्चों का नाम अकेले लेके बैठी है. बता दें कि सारा का पूरा नाम सारा अर्जुन है. वहीं लेजेंड्री क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बात करें तो उनकी बेटी का नाम सारा तेंदुलकर तो बेटे का नाम अर्जुन तेंदुलकर है.

किसकी बेटी हैं सारा अर्जुन ?

सारा अर्जुन एक्टर राज अर्जुन की बेटी हैं. राज को आप सीक्रेट सुपरस्टार, युद्ध्रा, डियर कॉमरेड जैसी फिल्मों में देख चुके हैं. सीक्रेट सुपरस्टार में राज, जायरा वसीम के खड़ूस पिता के रोल में नजर आए थे.