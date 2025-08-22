KBC 17 का सवाल: भारत के किस स्कूल से पढ़े हैं माइक्रोसॉफ्ट और एडोब के CEO?

KBC Question season 17 : कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) के 17वें सीजन में हाल ही में एक ऐसा सवाल पूछा गया, जिसने सभी को हैरान कर दिया. सवाल था - "भारत के किस स्कूल से माइक्रोसॉफ्ट और एडोब जैसी दुनिया की दो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के सीईओ ने पढ़ाई की है?" इसका सही जवाब है हैदराबाद पब्लिक स्कूल.

यह भारत के लिए बेहद गर्व की बात है कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी जगत के दो सबसे बड़े नाम, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और एडोब के सीईओ शांतनु नारायण, एक ही स्कूल के छात्र रह चुके हैं. यह सिर्फ एक जनरल नॉलेज का सवाल नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम ग्लोबल लेवल पर लीडर तैयार करने की कैपेबैलिटी रखता है.

आपको बता दें कि हैदराबाद के बेगमपेट के इस प्रतिष्ठित स्कूल की स्थापना 1923 में हुई थी. हैदराबाद पब्लिक स्कूल से निकले इन छात्रों ने अपनी मेहनत और काबीलियत के दम पर आज दुनिया की दो बड़ी टेक कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं.