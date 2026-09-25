RRB ग्रुप डी भर्ती का फिजिकल टेस्ट हुआ कैंसिल, रेलवे ने बताया कारण

RRB ग्रुप डी भर्ती के लिए होने वाली फिजिकल परीक्षा को रद्द कर दिया गया है. रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी कर ये जानकारी दी गई है. इसमें बताया गया है कि खराब मौसम और लगातार हो रही बारिश के चलते ये फैसला लिया गया है. फिलहाल नई तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है. ये फिजिकल टेस्ट 26 और 27 सितंबर को आयोजित होना था, जिसे फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है.