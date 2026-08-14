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RRB JE Vacancy 2026: रेलवे में 4098 पदों पर भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरू, 13 सितंबर तक भर दें फॉर्म

रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने हाल ही में 4,098 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था. इन पदों पर आवेदन करने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है. जूनियर इंजीनियर, डिपो मटीरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल और मेटालर्जिकल असिस्टेंट और अन्य टेक्निकल पद पर भर्ती की जानी है.

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RRB JE Vacancy 2026: रेलवे में 4098 पदों पर भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरू, 13 सितंबर तक भर दें फॉर्म
आवेदन करने वालों की आयु सीम 18 से 33 साल रखी गई है.

रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर, डिपो मटीरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल और मेटालर्जिकल असिस्टेंट और अन्य टेक्निकल पद भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती के जरिए 4,098 खाली पदों को भरा जाना है. इस भर्ती से जुड़े रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) के नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू होकर 13 सितंबर तक चलने वाली है. RRB ने अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता की शर्तें रखी हैं. कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि अप्लाई करने से पहले वो इस भर्ती से जुड़ा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लें. उसके बाद ही अप्लाई करें.  आइए जानते हैं कि उम्मीदवार किस तरह से आवेदन कर सकते हैं. 

RRB JE भर्ती 2026 के लिए कैसे अप्लाई करें?

  1. आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं.
  2. "जूनियर इंजीनियर और डिपो मटीरियल सुपरिटेंडेंट भर्ती का लिंक मिलेगा. 
  3. 'Create an Account' पर लिखा होगा, इसपर क्लिक करें. साथ ही पूछी गई जरूरी जानकारी भरें.
  4. RRB कैंडिडेट लॉगिन पोर्टल पर लॉग इन करें.
  5. पद और परीक्षा की भाषा को चुनें.
  6. डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.
  7. एप्लीकेशन फीस का भुगतान करें
  8. फॉर्म सबमिट करें.

क्या है आवदेन शुल्क

आवेदन करते हुए शुल्क का भुगतान भी करना होगा.  जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये रखा है. जबकि SC, ST, PwBD और महिला उम्मीदवारों के लिए ये शुल्क 250 रुपये है.

सिलेक्शन प्रोसेस क्या है

सिलेक्शन प्रोसेस कई चरणों के तहत होगा. जिसमें CBT 1, CBT 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम शामिल हैं. CBT 1 एग्जाम पास करने वाले उम्मीदवारों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा. जो इस चरण को पास करेंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम से गुजरना होगा. वहीं आयु सीमा 18 से 33 साल  रखी गई है.

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