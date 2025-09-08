Rajasthan Police भर्ती के लिए अबतक नहीं किया अप्लाई, बंद होने वाली है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

Rajasthan Police SI bharti 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने राजस्थान पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर (SI) और प्लाटून कमांडर के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया काफी पहले से शुरू हो चुकी है, आज इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, जिन्होंने किसी कारण अप्लाई नहीं किया है लेकिन सरकारी नौकरी करने के इच्छुक हैं, वे जल्दी अप्लाई कर लें. इस वैकेंसी के जरिए कुल 1015 पदों को भरा जाएगा. अच्छी-खासी भर्ती निकली है, मौका हाथ से न जाने दें. उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in पर जाना होगा.

वैकेंसी डिटेल्स

सब इंस्पेक्टर (एपी) अनुसूचित क्षेत्र - 25 पद

सब इंस्पेक्टर (आईबी) - 26 पद

प्लाटून कमांडर (आरएसी)- 64 पद

सब इंस्पेक्टर (एपी) संहरिया - 4 पद

सब इंस्पेक्टर (एपी) - 896 पद

कुल पद - 1015 पद

Rajasthan Police SI bharti 2025 Educational Qualification

आवेदक के पास ग्रैजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.

देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए.

आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें.

आयु सीमा

20 वर्ष से 25 साल तय की गई है

उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार बनाकर की जाएगी.

अधिकतम आयु सीमा में सभी वर्गों को तीन साल की छूट दी गई है.

इसके अलावा राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी.

