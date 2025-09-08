विज्ञापन

AAO Vacancy 2025: LIC के असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की भर्ती के लिए आज बंद हो जाएगी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की पर जो वैकेंसी निकाली है,आवेदन करने की आज लास्ट डेट हैं.

Read Time: 2 mins
Share
AAO Vacancy 2025: LIC के असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की भर्ती के लिए आज बंद हो जाएगी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
नई दिल्ली:

LIC AAO Vacancy 2025 Application: अगर आप एक अच्छी पोस्ट वाली सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो इस मौके को हाथ से जाने न दें. भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की पर जो वैकेंसी निकाली है, उसके लिए आवेदन करने की आज लास्ट डेट हैं. जिन्होंने इस भर्ती के लिए अप्लाई नहीं किया है वे जल्दी अप्लाई कर लें क्योंकि आवेदन की आज लास्ट डेट है. आज एप्लीकेशन की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी. रजिस्ट्रेशन करने के लिए  उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाना होगा.

LIC AAO Vacancy 2025 की भर्ती परीक्षा कब होगी

LIC AAO Vacancy के लिए प्रीलिम्स परीक्षा की संभावित तिथि 3 अक्टूबर 2025 तय की गई है. वहीं, मेंस परीक्षा की संभावित तिथि 8 नवंबर 2025 है.

वैकेंसी डिटेल्स

असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) जर्नलिस्ट - 350 पद 
असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) स्पेशलिस्ट- 410 पद
असिस्टेंट इंजीनियर (AE)- 81 पद

LIC AAO Vacancy Educational Qualification: शैक्षणिक योग्यता

  • असिस्टेंट इंजीनियरिंग पदों के लिए AICTE से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/इंस्टीटयूशन से बीई/बी.टेक डिग्री (सिविल/इलेक्ट्रिकल) होनी चाहिए.
  • असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) स्पेशलिस्ट पदों के लिए शैक्षिक योग्यता अलग-अलग है, जिसके लिए आपको नोटिफिकेशन पढ़ना होगा.
  • असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) जर्नलिस्ट पदों के लिए किसी भी विषय में ग्रैजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है.

ये भी पढ़ें-भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कब चलेगी, जानिए क्या होगा ट्रैक, कितनी होगी स्पीड, फुल डिटेल्स

आयु सीमा

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 30-32 साल होनी चाहिए. आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार बनाकर की जाएगी. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
LIC, LIC Policy, LIC Vacancy, LIC Job, LIC Jobs 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com