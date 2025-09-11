राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का Admit card जारी, यहां से करें डाउनलोड

Rajasthan police constable admit card 2025 : राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का प्रवेश पत्र आज यानी 11 सितंबर को जारी कर दिया गया है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट https://sso.rajasthan.gov.in/signin पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल पुलिस परीक्षा 13 और 14 सितंबर 2025 को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी.

एडमिट कार्ड कैसे करें डाउनलोड

सबसे पहले SSO ID sso.rajasthan.gov.in पर जाएं

अब होम पेज के लॉग इन पर क्लिक करिए

इसके बाद SSO ID/ यूजरनेम, पासवर्ड और दिया गया कोड दर्ज करके लॉग इन करें

इसके बाद आप एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं.

इसके अलावा नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से भी आप Admit card डाउनलोड कर सकते हैं.

राजस्थान पुलिस एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक



बता दें कि E-admit card डाउनलोड करने से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या के लिए उम्मीदवार हेल्प लाइन नंबर 7340557555/ 9352323625 एवं विभाग के संपर्क नम्बर 0141-2821597 अथवा ई-मेल igrecraj@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं.