राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 13 सितंबर से शुरू, ड्रेस कोड से लेकर रिपोर्टिंग टाइमिंग, यहां जानें सबकुछ

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के लिए निकलने से पहले अपने एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी, जैसे- परीक्षा केंद्र का पता, रिपोर्टिंग का समय और परीक्षा की शिफ्ट, को दोबारा जांच लें.

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 13 सितंबर से शुरू, ड्रेस कोड से लेकर रिपोर्टिंग टाइमिंग, यहां जानें सबकुछ
बिना भूले अपने एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट और एक वैध आईडी प्रूफ साथ लाएं.

Rajasthan police constable exam 2025 : राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 की परीक्षा 13 और 14 सितंबर को आयोजित होने वाली है.यह परीक्षा निर्धारित केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में दो शिफ्ट में होगी. पहली सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक और दूसरी दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक. ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की किसी भी परेशानी से बचने के लिए परीक्षा से जुड़ी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें. 

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 गाइडलाइन्स

उम्मीदवारों को सत्यापन (verification) और बायोमेट्रिक उपस्थिति (biometric attendance) पूरी करने के लिए परीक्षा केंद्र पर कम से कम 90 मिनट पहले पहले पहुंचना होगा.

ये डॉक्यूमेंट्स साथ होने जरूरी हैं
  • राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए आधिकारिक पोर्टल से डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड की एक हार्ड कॉपी.
  • वैध फोटो आईडी प्रूफ (आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई एक)
  • एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देशों के अनुसार नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो.
क्या पहनें और क्या नहीं
  • राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा में हल्के रंग के और बिना बड़ी जेब वाले कपड़े पहनें.
  • पूरी आस्तीन (फुल स्लीव्स) या भारी कढ़ाई वाले कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है.
  • वहीं, फुटवियर की बात करें तो जूते, हाई हील्स और बूट्स पहनने की अनुमति नहीं है. उम्मीदवारों को चप्पल या सैंडल पहनकर आना होगा.
  • एक्सेसरीज की बात करें तो गहने, धातु की कोई भी चीज, बेल्ट और कलाई घड़ी पहनना सख्त मना है.
इन बातों का रखें खास ख्याल
  • परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंचें.
  • बिना भूले अपने एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट और एक वैध आईडी प्रूफ साथ लाएं.
  • मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या ब्लूटूथ डिवाइस जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स साथ न लाएं.
  • परीक्षा हॉल के अंदर invigilators द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करें.
  • परीक्षा शुरू होने से पहले हस्ताक्षर करना होगा और बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा करना होगा.

अंतिम समय के तैयारी टिप्स

  • परीक्षा के आखिरी दिन की तैयारी के लिए यहां कुछ टिप्स दिए गए हैं:
  • महत्वपूर्ण टॉपिक और फॉर्मूलों को दोहराएं, खासकर जनरल नॉलेज और रीजनिंग सेक्शन से.
  • सुनिश्चित करें कि सभी जरूरी दस्तावेज एक फोल्डर में सुरक्षित रखे हुए हैं.
  • परीक्षा से पहले अच्छी नींद लें और शांत रहने की कोशिश करें.


उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के लिए निकलने से पहले अपने एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी, जैसे- परीक्षा केंद्र का पता, रिपोर्टिंग का समय और परीक्षा की शिफ्ट, को दोबारा जांच लें. बता दें कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 का विभिन्न जिलों में कांस्टेबल के 10000 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती करना है. 

