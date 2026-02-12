NVS ने जारी की Recruitment की नई गाइडलाइंस, टीचिंग और नॉन-टीचिंग पोस्ट के लिए आवेदन करने वाले एक बार जरूर कर लें चेक

नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने कई टीचिंग और नॉन-टीचिंग पोस्ट के लिए NVS रिक्रूटमेंट (रिवाइज्ड) रूल्स, 2026 जारी कर दिया है. ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, 11 फरवरी, 2026 से रिवाइज्ड रूल्स लागू हो गए हैं. बदले हुए रिक्रूटमेंट रूल्स उन पोस्ट पर लागू होंगे जिनके लिए रिक्रूटमेंट रूल्स पहले मार्च 2025 और दिसंबर 2025 में जारी किए गए थे. नए रिक्रूटमेंट रूल्स एक अलग शेड्यूल के तौर पर जारी किए गए हैं.

ये बदले हुए नियम एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों कैटेगरी की कई पोस्ट पर लागू होंगे. ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, इनमें हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेज में असिस्टेंट कमिश्नर (एकेडमिक), प्रिंसिपल और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) पोस्ट शामिल हैं.

किन पदों पर लागू होंगे नए नियम:

एकेडमिक पद:

प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (जैसे, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, कॉमर्स) सोशल स्टडीज़, साइंस, लैंग्वेज और स्पेशल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGTs)

नॉन-टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल

असिस्टेंट कमिश्नर (एकेडमिक) जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (हेडक्वार्टर / रीजनल ऑफिस / JNV कैडर) नवोदय विद्यालय समिति के ऑपरेशन्स से सीधे जुड़े दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट रोल

इस नोटिफिकेशन में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, आर्ट, म्यूजिक, लाइब्रेरी, फिजिकल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) के पद भी शामिल हैं. इसके अलावा, ये नियम हेडक्वार्टर/रीजनल ऑफिस कैडर और जवाहर नवोदय विद्यालय कैडर में जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA) के पदों पर भी लागू होंगे.

जो भी उम्मीदवार जवाहर नवोदय विद्यालयों में नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लें. डॉक्यूमेंट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उम्र सीमा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, भर्ती की प्रक्रिया, पे लेवल और प्रोबेशन की शर्तें बताई गई हैं. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पोस्ट के हिसाब से डिटेल्ड जानकारी के लिए ऑफिशियल PDF देखें. NVS ने साफ किया है कि मौजूदा नोटिफिकेशन में किए गए बदलावों को छोड़कर, पहले के रिक्रूटमेंट नियम लागू रहेंगे.

ये भी पढ़ें- CTET पास करने के बाद कैसे और कहां मिलती है नौकरी? जान लीजिए पूरा प्रोसेस

ये भी पढ़ें- BPSC TRE 4.0 आधिकारिक घोषणा: बिहार में 44,000 शिक्षक पदों पर बहाली की तैयारी शुरू