Nepal Army Chief Salary: नेपाल के आर्मी चीफ को कितनी मिलती है सैलरी? बवाल के बीच जान लीजिए ये फैक्ट

Nepal Army Chief Salary: नेपाल में युवाओं का गुस्सा साफ नजर आ रहा है, अब ये प्रदर्शन हिंसक बगावत में बदल गया था. मंगलवार को हालात इस कदर बिगड़े कि प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन को आग के हवाले कर दिया. इस भड़कते हिस्सा को देखते हुए नेपाल की सेना ने कमाल संभाली. उग्र प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया. सोशल मीडिया बैन तो हटा लिया गया, मगर 19 लोगों की मौत ने युवाओं के गुस्से को और तेज कर दिया.

हालात को बेकाबू होते देख नेपाल की सेना ने मोर्चा अपने हाथ में ले लिया है. सेना के प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल ने शांति बनाए रखने की अपील की है. सेना के प्रमुख का पद काफी बड़ा और महत्वपूर्ण होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं की उनकी सैलरी कितनी होती है, नेपाल में सेना में भर्ती जवानों को कितना वेतन मिलता है?

सीओएएस जनरल की सैलरी

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाली सेना में सर्वोच्च पद सीओएएस जनरल का है, जिनका वेतन 71,616 रुपये है, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल का स्थान है, जिनका वेतन 68,884 रुपये है. वित्तीय वर्ष 2079/80 में, नेपाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 15% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी की थी.

यहां देखें सैलरी की लिस्ट

प्रधान सेनापति (COAS General)- NPR 71,616

लेंफ्टनेंट जनरल (Lieutenant General)-68,844 NPR

मेजर जनरल (Major General)-NPR 66,860

ब्रिगेडियर जनरल (Brigadier General)-

कर्नल (Colonel)-NPR 57,610

लेंफ्टनेंट कर्नल (Lieutenant Colonel)-54,556

मेजर (Major)-NPR 53,684

कैप्टन (Captain)-NPR 49,264

लेंफ्टनेंट (Lieutenant)-NPR 47,068

