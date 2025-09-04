UPSC NDA 2 Admit Card 2025 : NDA 2 का एडमिट कार्ड हुआ जारी, यहां से करिए डाउनलोड

NDA 2 admit card 2025: एडमिट कार्ड यहां से करिए डाउनलोड
UPSC NDA 2 Admit card 2025 out : यूपीएससी ने आज नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) 2 की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. यह ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा.
यह परीक्षा 13 सितंबर 2025 को दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी-
पहली, सुबह 10 बजे से 12:30 तक, इसमें गणित की परीक्षा होगी. जबकि दूसरी शिफ्ट में सामान्य योग्यता परीक्षण दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी.
