विज्ञापन

UPSC NDA 2 Admit Card 2025 : NDA 2 का एडमिट कार्ड हुआ जारी, यहां से करिए डाउनलोड

UPSC NDA 2 Admit card 2025 Out : ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा. 

Read Time: 1 min
Share
UPSC NDA 2 Admit Card 2025 : NDA 2 का एडमिट कार्ड हुआ जारी, यहां से करिए डाउनलोड
NDA 2 admit card 2025: एडमिट कार्ड यहां से करिए डाउनलोड

UPSC NDA 2 Admit card 2025 out : यूपीएससी ने आज नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) 2 की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. यह ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा. 

UPSC टॉपर शक्ति दुबे से जानिए, यूपीएससी की तैयारी में क्या नहीं करना है...

यह परीक्षा 13 सितंबर 2025 को दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी- 

पहली, सुबह 10 बजे से 12:30 तक, इसमें गणित की परीक्षा होगी. जबकि दूसरी शिफ्ट में सामान्य योग्यता परीक्षण दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी. 

डायरेक्ट लिंक एडमिट कार्ड डाउनलोड
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
NDA NA 2 Admit Card 2025, NDA Admit Card Download Link, Upsc Nda Admit Card 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com