NABARD में स्पेशलिस्ट बनने का मौका, 3.85 लाख तक की सैलरी, बिना परीक्षा होगा सलेक्शन

NABARD Jobs: अगर आप बैंकिंग क्षेत्र में एक हाय पोस्ट पर शानदार वेतन वाली सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो नाबार्ड (National Bank for Agriculture and Rural Development) आपके लिए एक बेहतरीन अवसर लेकर आया है. नाबार्ड ने अलग विभागों में स्पेशलिस्ट (Specialist) के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें चयन के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी. योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.nabard.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इन तारीखों को रखें याद

आवेदन शुरू होने की तारीख- 19 दिसंबर 2025

आवेदन की अंतिम तारीख-02 जनवरी 2026

कुल पदों की संख्या-17

पदों का नाम और मिलने वाला वेतन (Salary)

नाबार्ड इन पदों पर बहुत ही सैलरी ऑफर कर रहा है. पदों के अनुसार वेतन ₹1.50 लाख से ₹3.85 लाख प्रति महीने तक होगा.

एडिशनल चीफ रिस्क मैनेजर

रिस्क मैनेजर

फाइनेंशियल एनालिस्ट

प्रोजेक्ट मैनेजर और डेवलपर

सीनियर कंसल्टेंट

पात्रता और आयु सीमा

आयु सीमा, पदों के अनुसार न्यूनतम 28 वर्ष और अधिकतम 62 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. अनुभव, चूंकि ये स्पेशलिस्ट पद हैं, इसलिए संबंधित क्षेत्र में अनुभव और उच्च शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है. डिटेल्स जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर देखें.

चयन प्रक्रिया और नौकरी की शर्तें

उम्मीदवारों का चयन उनके अनुभव और योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग और फिर इंटरव्यू (Interview) के जरिए किया जाएगा यह भर्ती शुरुआत में 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर होगी, जिसे बेहतर प्रदर्शन के आधार पर आगे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है.

आवेदन शुल्क (Application Fee)

जनरल / अन्य उम्मीदवार को 850 रु फीस है और SC / ST / PwBD को 150 रु देना होगा.

NABARD Jobs Notification