विज्ञापन

डिप्टी कलेक्टर से लेकर DSP तक, MPPSC ने 155 पदों पर निकली भर्ती, आवेदन प्रक्रिया शुरू

जो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करेंगे उन्हें एग्जाम देना होगा. प्रीलिमिनरी एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा. जो कैंडिडेट प्रीलिमिनरी एग्जाम पास करेंगे, वे मेन एग्जाम देंगे, जिसके बाद इंटरव्यू होगा. फाइनल सिलेक्शन मेन एग्जाम और इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के आधार पर होगा.

Read Time: 2 mins
Share
डिप्टी कलेक्टर से लेकर DSP तक, MPPSC ने 155 पदों पर निकली भर्ती, आवेदन प्रक्रिया शुरू
जनरल कैटेगरी और दूसरे राज्यों के कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपये हैं.

मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (MPPSC) ने ग्रुप A और B स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन (SSE) 2025 की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के तहत कुल 155 वैकेंसी भरी जानी हैं. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 फरवरी तक चलेगा. इसलिए जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, समय रहते फॉर्म को भर दें. मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (MPPSC) की और से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार कैंडिडेट 20 से 27 फरवरी के बीच अपने एप्लीकेशन में करेक्शन कर सकते हैं. प्रीलिमिनरी एग्जाम 22 मार्च को होगा. वहीं एडमिट कार्ड 12 मार्च के आसपास जारी कर दिए जाएंगे.

इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए विभिन्न विभागों में नियुक्ति की जाएगी-

  1. डिप्टी कलेक्टर (17)
  2. डीएसपी (18)
  3. वाणिज्यिक कर अधिकारी (3)
  4. जिला रजिस्ट्रार (1)
  5. सहायक आयुक्त सहकारिता और सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां (1)
  6. मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रेणी बी (4)
  7. अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त (15)
  8. खंड विकास अधिकारी (5)
  9. जनसंपर्क विभाग सहायक निदेशक (4)
  10. जनजातीय मामलों के विभाग क्षेत्र समन्वयक / खंड विकास अधिकारी (2)
  11. खाद्य नागरिक आपूर्ति - जिला महिला और बाल विकास अधिकारी / सहायक निदेशक (1)
  12. बाल विकास परियोजना अधिकारी (4)
  13. खंड विकास महिला सशक्तिकरण अधिकारी (39)
  14. नायब तहसीलदार (4)
  15. आबकारी उप-निरीक्षक (10)
  16. उप रजिस्ट्रार (7)
  17. सहकारिता विभाग - सहकारी विस्तार अधिकारी (16)
  18. श्रम विभाग - सहायक श्रम अधिकारी (1)
  19. मुख्य नगरपालिका अधिकारी (5) शामिल हैं

कौन कर सकते हैं आवेदन

  • इन पदों के लिए वो उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टिट्यूशन से ग्रेजुएट की डिग्री हो.
  • नॉन-यूनिफॉर्म्ड पोस्ट के लिए उम्र सीमा 21 से 40 साल और यूनिफॉर्म्ड पोस्ट के लिए 21 से 33 साल है.
  • रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को नियमों के मुताबिक उम्र में छूट दी जाएगी.
  • जनरल कैटेगरी और दूसरे राज्यों के कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपये हैं, जबकि मध्य प्रदेश के रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 250 रुपये फीस देनी होगी.

ये भी पढ़ें- बिहार पुलिस SI परीक्षा आज से शुरू, एग्जाम सेंटर्स पर सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
MPPSC Recruitment, MPPSC Recruitment Deputy Collector, MPPSC Recruitment DSP, MPPSC Prelims Exam Date
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com