OpenAI में निकली 5 करोड़ रुपये की नौकरी, बस करना होगा AI के खतरे को रोकने का काम

भारत में चैटजीपीटी के दैनिक एक्टिव यूजर 73 मिलियन तक पहुंच गए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 607 प्रतिशत बढ़े हैं. यह संख्या अमेरिका के दैनिक यूजर्स की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा है.

'हेड ऑफ प्रिपयर्डनेस' के पद पर बैठने वाले व्यक्ति का मुख्य काम AI के खतरे को भांपना और उसे रोकना होगा.

चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपनएआई (Open AI) अपने साथ काम करने का एक सुनहरा मौका दे रही है. ये कंपनी 'हेड ऑफ प्रिपयर्डनेस' के पद पर हायरिंग कर रही है. इस कंपनी को एक ऐसे व्यक्ति की खोज है जो कि  आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बुरे प्रभावों को पता लगाकर उसे रोक सके. 'हेड ऑफ प्रिपयर्डनेस' के पद पर बैठने वाले व्यक्ति का मुख्य काम होगा कि वो AI के खतरे को भांप सके और उसे कैसे रोका जाए इसपर काम कर सके.

इस पोस्ट की हायरिंग के बार में खुद कंपनी के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने जानकारी दी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा यह हम हेड ऑफ़ प्रिपेयर्डनेस को हायर कर रहे हैं. यह एक स्ट्रेसफुल काम होगा.

क्या होगा हेड ऑफ प्रिपेयर्डनेस का काम

हेड ऑफ प्रिपेयर्डनेस का मुख्य काम AI से जुड़ी  उन चीजों को ट्रैक करना होगा, जो गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं. इसके अलावा 'थ्रेट मॉडल्स' बनाना होगा, जो समय रहते बता सकें की AI कब खतरनाक हो सकता है. साथ ही AI को कंट्रोल में रख सके और लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर AI से जो असर पड़ेगा उसे मॉनिटर करना होगा.  AI के जरिए होने वाले सायबर हमलों को रोकने का काम भी करना होगा.

कितनी मिलेगी सैलरी

सैन फ्रांसिस्को में निकले इस पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को $555,000 (5 करोड़ रुपये) मिलेंगे. इसके साथ ही इक्विटी भी मिलेगी.

