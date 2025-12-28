OpenAI में निकली 5 करोड़ रुपये की नौकरी, बस करना होगा AI के खतरे को रोकने का काम

चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपनएआई (Open AI) अपने साथ काम करने का एक सुनहरा मौका दे रही है. ये कंपनी 'हेड ऑफ प्रिपयर्डनेस' के पद पर हायरिंग कर रही है. इस कंपनी को एक ऐसे व्यक्ति की खोज है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बुरे प्रभावों को पता लगाकर उसे रोक सके. 'हेड ऑफ प्रिपयर्डनेस' के पद पर बैठने वाले व्यक्ति का मुख्य काम होगा कि वो AI के खतरे को भांप सके और उसे कैसे रोका जाए इसपर काम कर सके.

We are hiring a Head of Preparedness. This is a critical role at an important time; models are improving quickly and are now capable of many great things, but they are also starting to present some real challenges. The potential impact of models on mental health was something we… — Sam Altman (@sama) December 27, 2025

इस पोस्ट की हायरिंग के बार में खुद कंपनी के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने जानकारी दी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा यह हम हेड ऑफ़ प्रिपेयर्डनेस को हायर कर रहे हैं. यह एक स्ट्रेसफुल काम होगा.

क्या होगा हेड ऑफ प्रिपेयर्डनेस का काम

हेड ऑफ प्रिपेयर्डनेस का मुख्य काम AI से जुड़ी उन चीजों को ट्रैक करना होगा, जो गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं. इसके अलावा 'थ्रेट मॉडल्स' बनाना होगा, जो समय रहते बता सकें की AI कब खतरनाक हो सकता है. साथ ही AI को कंट्रोल में रख सके और लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर AI से जो असर पड़ेगा उसे मॉनिटर करना होगा. AI के जरिए होने वाले सायबर हमलों को रोकने का काम भी करना होगा.

भारत में चैटजीपीटी के दैनिक एक्टिव यूजर 73 मिलियन तक पहुंच गए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 607 प्रतिशत बढ़े हैं. यह संख्या अमेरिका के दैनिक यूजर्स की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा है. भारत अब रोजाना यूजर्स के हिसाब से सबसे बड़ा बाजार बन गया है. यूजर इंगेजमेंट डेटा से पता चलता है कि भारत में चैटजीपीटी सबसे लोकप्रिय है. नवंबर में लगभग 46 प्रतिशत मासिक यूजर्स ने रोज ऐप खोला, जबकि परप्लेक्सिटी के लिए यह संख्या 20 प्रतिशथ और जैमिनी के लिए 14 प्रतिशत थी.

कितनी मिलेगी सैलरी

सैन फ्रांसिस्को में निकले इस पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को $555,000 (5 करोड़ रुपये) मिलेंगे. इसके साथ ही इक्विटी भी मिलेगी.