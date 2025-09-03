विज्ञापन

Sarkari Naukri: ग्रुप B और ग्रुप C के लिए सरकारी भर्ती, 40 साल तक कर सकते हैं अप्लाई, योग्यता ऑनली ग्रेजुएशन

Govt Jobs: मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए भर्ती निकाली है. इस भर्ती की लिखित परीक्षा 28 अक्टूबर 2025 से शुरू किया जाएगा. 

Read Time: 2 mins
Share
Sarkari Naukri: ग्रुप B और ग्रुप C के लिए सरकारी भर्ती, 40 साल तक कर सकते हैं अप्लाई, योग्यता ऑनली ग्रेजुएशन
MPESB Group B Sub Group C vacancy
नई दिल्ली:

MP Sarkari Naukri: अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है, और एक अच्छी पोस्ट वाली नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए शानदार मौका है. मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए भर्ती निकाली है. इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 339 पदों पर नियुक्ति का जाएगी. एप्लीकेशन की प्रक्रिया 9 सितंबर से शुरू होगी, इससे पहले इसके बारे में सभी डिटेल्स जान लें ताकि वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सके. आवेदन करने की आखिरी तारीख  23 सितंबर 2025 तय की गई है. जो इस सरकारी नौकरी को पाना चाहते हैं वे अप्लाई कर सकते हैं.

एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे. आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाना होगा और अपनी डिटेल्स भरकर आवेदन कर सकेंगे. इस भर्ती की लिखित परीक्षा 28 अक्टूबर 2025 से शुरू किया जाएगा. 

MPESB Group B Sub Group C vacancy Eligibility:

MP ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से संबंधित विषय में ग्रैजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. हर एक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अगल है.
एज लिमिट की बात करें तो उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 साल और अधिकतम आयु सीमा 40 साल तय की गई है. सरकारी नियमों के अनुसार, आरक्षित वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

एमपी सरकारी भर्ती एप्लीकेशन फीस

  • अनारक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपये 
  •  अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और निःशक्तजन को आवेदन फीस 250 रुपये

ये भी पढ़ें-4 से 25 अक्टूबर तक चलेगी STET की परीक्षा, जान लीजिए आवेदन प्रोसेस 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Govt Jobs, Govt Jobs 2025, Govt Jobs Bank, Govt Jobs Exam Result, Govt Jobs For Graduates
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com