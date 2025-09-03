विज्ञापन

4 से 25 अक्टूबर तक चलेगी STET की परीक्षा, जान लीजिए आवेदन प्रोसेस

Bihar STET Exam: बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा (TRE.40) से पहले राज्य में राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी STET का आयोजन किया जाएगा.

नई दिल्ली:

Bihar STET Exam Registration: बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नीतीश सरकार ने मंगलवार को सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति को लेकर अहम जानकारी दी है. बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा (TRE.40) से पहले राज्य में राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी STET का आयोजन किया जाएगा. इसकी मांग उम्मीदवारों की ओर से पहले से की जा रही है. बिहार स्कूल परीक्षा समिति द्वारा संचालित होने वाली STET के लिए ऑनलाइन आवेदन 8 से 16 सितंबर तक लिए जाएंगे. 4 से 25 अक्टूबर तक परीक्षा होगी और नंवबर को रिजल्ट जारी किया जाएगा.

STET एग्जाम डेट

इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को आवेदन के बारे में जान लेना चाहिए. सभी विषयों के लिए एसटीईटी परीक्षा होगी. क्लास 9वीं से 12वीं तक के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को STET पास होना अनिवार्य होगा. वहीं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई 4 की परीक्षा 16 दिसंबर से 19 तक ली जाएगी. इसका रिजल्ट 20 से 24 जनवरी तक जारी हो जाएगा. 

Bihar STET परीक्षा के लिए जान लीजिए आवेदन का प्रोसेस

  • सबसे पहले उम्मीदवार secondary.biharboardonline.com पर जाएं.
  • इसके बाद STET के लिए लिंक पर अप्लाई करें. (लिंक एक्टिव होने के बाद)
  • अब मांगी गई जानकारी जैसे पर्सनल डिटेल्स दर्ज करें.
  • फीस पेमेंट करें और सबमिट करें.

